Heute in Wien: 13.4.2018

Tagestipps für Wien

Es ist zwar Freitag, der 13., aber das ist kein Grund heute daheim zu bleiben. Wir sind zumindest nicht abergläubisch und haben euch ein paar Highlights für den heutigen Tag zusammengestellt.

Forschung live erleben

Die Lange Nacht der Forschung steht wieder an und Forschungszentren, Museen und Universitäten öffnen ihre Türen für neugierige BesucherInnen. In Wien allein sind über 60 Institutionen bei der Langen Nacht der Forschung dabei, unter anderem das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum, das Wien Museum, das MAK, die MedUni Wien, die Uni Wien oder die BOKU. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, nur bei einigen Führungen lohnt sich eine vorab Anmeldung.

Lange Nacht der Forschung

Wo Einrichtungen in ganz Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Die Gartensaison ist eröffnet!

Pflanzenliebhaber aufgepasst: von Freitag bis Sonntag findet im Botanischen Garten der Uni Wien wieder die Raritätenbörse statt. Dort könnt ihr für Garten, Balkon oder Hochbeet außergewöhnliche Pflanzenraritäten erwerben. Für das leibliche Wohl gibt es außerdem mehrere Stände mit regionalen Köstlichkeiten.

Raritätenbörse Wien

Wo Botanischer Garten der Uni Wien, Rennweg 14, 1030 Wien

Wann 9:30 – 18:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

Viele Kinos, viele Filme

Das LET’S CEE Film Festival geht heuer schon in die 6. Runde und es werden zahlreiche Filme aus Zentral- und Osteuropa gezeigt. Das vollständige Programm, Infos zu Festivalpässen, 10er-Blöcken sowie Infos zu ausgewählten Highlights gibt es auf der Website des Fesitvals!

LET’S CEE Film Festival

Schanigarten, olé!

Das Amerlingbeisl am Spittelberg hat einen wunderbaren, idyllischen Gastgarten, in dem man den Freitagabend so richtig genießen kann. Die Abendkarte wechselt wöchentlich und bietet saisonale Gerichte zu moderaten Preisen.

Amerlingbeisl

Wo Amerlingbeisl, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Wann 11:30 – 2:00 Uhr

