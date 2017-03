Heute in Wien: 13.3.2017

13 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Mit ausgezeichnetem Pakistani Food im Wiener Deewan, Cartoons zum Ruhestand und Irish Karaoke starten wir in die neue Woche! Was heute sonst noch so in Wien los ist, erfahrt ihr natürlich von STADTBEKANNT.

Pakistani Food

Essen für alle! Unter diesem Motto wird im Wiener Deewan im 9. Bezirk gespeist. Denn hier zahlt man für das köstliche pakistanische Buffet soviel man will. Sehr köstlich und das Geschäftskonzept funktioniert!

Der Wiener Deewan

Wo Liechtensteinstraße 10, 1090 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Pay as you wish!

Im Ruhestand …

Mit Fragen wie “ Wie sieht die Sturm- & Harndrangphase aus?“ oder “ Was machen eigentlich Staatsanwälte im Ruhestand?“ beschäftigt sich die aktuelle Ausstellung im Club der Komischen Künste. Gezeigt werden Bilder von Marco Finkenstein, Dorthe Landschulz und vielen mehr – sehr kreativ und zum Schmunzeln!

Cartoons zum Ruhestand

Wo Club der Komischen Künste, Museumsplatz 1, 1010 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Wielange noch bis 23. April 2017

Women and money

Der Dokumentarfilm „Women and Money – Let’s put the cards on the table“ beschäftigt sich mit dem Thema der Gender Pay Gap, welche 2017 noch immer einen Unterschied von 20% bei den Gehältern von Männern und Frauen aufweist- und die Zahlen bessern sich kaum. Also: It’s time to talk about money!

Women and Money – Let’s put the cards on the table

Wo Stadtkino Wien, Akademiestraße 13, 1010 Wien

Wann 18:30 Uhr

Wieviel 15,- Euro

Irish Karaoke!

Im Rahmen der St. Patrick’s Day Madness Week findet heute im Charly P’s eine Karaoke-Abend der besonderen Art statt – und zwar mit einem Fokus auf Hits aus Irland! Klingt nach einem spaßigen Abend und viel Bier!

St. Patrick’s Day Madness Week at Charlie P’s

Wo Charlie P’s, Währinger Straße 3, 1090 Wien

Wann bis 2:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

