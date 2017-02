Heute in Wien: 13.2.2017

13 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Die neue Woche hat begonnen und wir haben wieder Tipps für euch! Heute könnt ihr in die arabische Welt eintauchen und auch Punk-Poetry über Kinder, Helden und Goethe steht am Programm!

Sandwich zu Mittag!

Noch auf der Suche nach einem Mittagssnack? Dann ab zu Pastramy Baby im 7. Bezirk – denn hier erwarten euch köstliche Pastrami Sandwiches! Drei Pastrami Varianten sind übrigens im Angebot, aber auch Sandwiches mit Fisch oder für Vegetarier! Mjummy!

Pastrami Baby

Wo Lerchenfelderstraße 51, 1070 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Alles muss raus!

Hemden, Shirts, Jacken, Polos und viel mehr – und das zu Schnäppchenpreisen ab 3,- Euro! Außerdem gibt’s zur Stärkung Punsch, Spaß und gute Laune!

Trennungstage beim Stoffguru – großer Musterabverkauf

Wo Stoffguru, Vogelweidplatz 2, 1150 Wien

Wann 12:00 – 18:00 Uhr

Wie lange noch bis 17. Februar 2017

Geschichten aus dem Orient

Eintauchen in die arabische Welt, kann man heute im Cafe Berfin in Neubau. Hier erzählen heute Abend nämlich zwei Vortragende aus dem arabischen Raum Geschichten über den Alltag, Familienleben, Bildung, Hochzeit und viel mehr. Sehr interessant!

Ahwe und Anecdotes Episode 1

Wo Cafe Berfin, Siebensterngasse 46, 1070 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Freier Eintritt, aber Trinken oder/und Essen ist erwünscht!

Poetry Slam!

Heute Abend ist der Poetry Slam Meister aus Franken in Wien zu Gast und zeigt was er so drauf hat! Flo Langbein macht Punk-Poetry über Kinder, Helden und Goethe. Hört sich auf jeden Fall sehr außergewöhnlich und unterhaltsam an!

Bis einer reimt #5 (Lesebühne/Poetryslam) @Polkadot Vienna

Wo Polkadot Vienna, Albertgasse 12, 1080 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt, aber Spenden werden gern gesehen!

