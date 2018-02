Heute in Wien: 13.2.18

Tagestipps 13 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute setzen wir uns für Geschlechtergerechtigkeit und die Abschaffung von Diskriminierung ein. Hinschauen statt wegschauen ist die Devise. Anschließend gibt es eine mehrmals oscarnominierte Filmpremiere und einen Ausflug in die 20er Jahre.

Unterstützungserklärung – Zusammen sind wir viele

Seit dieser Woche hat man die Möglichkeit das Frauenvolksbegehren mit seiner Unterschrift zu unterstützen. Zu den Zielen gehören unter anderem die Förderung zur Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit von Mann und Frau, der Abbau von Einkommensunterschieden, Lohntransparenz, Schutz vor Gewalt, kostenlose qualitativ hochwertige Kinderbetreuung für Vollzeitbeschäftigte und die Förderung von respektvollen und klischeefreien Medieninhalten.

Eine Unterstützungserklärung ist bis 12. März in jeder österreichischen Gemeinde oder online mittels Bürgerkartenumgebung insbesondere per Handysignatur möglich.

Frauenvolksbegehren

Wo Magistratisches Bezirksamt bzw. Gemeindeamt

Kino unter Freunden

In „The Shape of Water“ verbindet der Regisseur Guillermo del Toro, Übernatürliches mit einer Liebesgeschichte zur Zeit des Kalten Krieges. Der 13 -fach oscarnominierte Fantasyfilm wird im Rahmen von Fm4 Kino exklusiv vor dem offiziellen Kinostart in der Millenium City gezeigt.

The Shape of Water

Wo UCI Kinowelt Millenium City, Wehlistraße 66/1, 2200 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Der literarische Salon

Dar Serority Netzwerk hat einen neuen Fixpunkt im Eventprogramm und zwar den Lesezirkel. Im Phil werden bei geselliger Runde das Buch The Handmaid’s Tale – Margaret Atwood sowie auch Klassiker, Sach- und Fachbücher mit feministischer Relevanz diskutiert.

Salon Sorority

Wo Cafe Phil, Gumpendorfer Str., 1060 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Eine kleine Reise in die Vergangenheit

Ob Aperitif, Dinner oder Cocktail, in der Bar3 genießt man mit Stil. Als besonderes Special gibt es auf der Barkarte eine Kategorie in der man Drinks der 20er und 30 Jahre findet, auch das Interieur erinnert mit freigelegten Ziegeln, Bänken aus Samt, schummrigen Licht und goldenen Lustern an die Zeit der New Yorker Speakeasys Kneipen.

Bar3

Wo Salesianergasse 25, 1030 Wien

Wann 17:00 – 1:00 Uhr

