Heute in Wien: 13.12.2016

Tagestipps für Wien

Schon alle Weihnachtsgeschenke für die Liebsten besorgt? Heute wäre nämlich der perfekte Tag dafür. Wer dem Weihnachtsstress doch noch etwas entfliehen möchte, der kann heute einen entspannenden Wellnesstag in der Therme Wien einlegen!

Christmas Shopping!

Schon alle Geschenke für Weihnachten beisammen? Wenn nicht, dann ist es langsam an der Zeit. Wir haben einige Geschenksideen für euch herausgesucht und verraten euch, in welchen Shops ihr bestimmt etwas schönes findet!

Weihnachtsgeschenke Guide

Wo in ganz Wien!

Wie lange noch noch 11x schlafen und dann kommt das Christkind!

Wellnesstag in der Therme

Um sich vom vorweihnachtlichen Stress etwas zu erholen emfehlen wir, einen Tag enspannenden Wellnesstag in der Therme einzulegen! Gut anbieten dafür würde sich die Therme Wien. Hier gibt es auch übrigens auch ein vergünstiges After-Work-Ticket für jene die arbeiten und ihren Abend gerne in der Therme ausklingen lassen wollen!

Therme Wien

Wo Kurbadstraße 14, 1100 Wien

Wann 9:00 – 22:00 Uhr

Wieviel ab 18,50 Euro (bis zu 3 Stunden), ab 25,90 Euro (Tagesticket) und 21,50 Euro (After-Work-Ticket)

Für Kulturliebhaber

Im Rahmen einer neuer Ausstellungsreihe lädt das Kunsthistorische Museum international renommierte Künstler dazu ein, ihre persönliche Auswahl an Kunstwerken aus den Sammlungen des Museums zu präsentieren. Diesmal ist der britische Autor und Künstler Edmund de Waal mit der Austellung „During the Night“ an der Reihe!

Edmund de Waal trifft Albrecht Dürer

Wo Kunsthistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz , 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro (Vollpreis) oder 11,- Euro (ermäßigt)

Wie lange noch bis 29. Jänner 2017

Spiele, Puzzles, Karten und Co.

… könnt ihr heute am Sonderverkauf von Piatnik erwerben. Vielleicht findet ihr hier ja auch ein passendes Weihnachtsgeschenk?

Piatnik Sonderverkauf

Wo Piatnik, Hütteldorfer Straße 229 – 231, 1140 Wien

Wann 13:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Wie lange noch bis 15. Dezember 2016

Liebesschnulze zu Weihnachten

Der wohl romantischste Weihnachtfilm „Love Actually“ – auf Deutsch „Tatsächlich … Liebe“ – wird heute Abend im English Haydn Cinema gezeigt. Das perfekte Programm für einen netten Mädelsabend!

Love Actually @English Cinema Haydn

Wo English Cinema Haydn, Mariahilferstraße 57, 1060 Wien

Wann 19:30 Uhr

Jetzt spielt’s Granada!

Mit frischen Songs in österreichischem Dialekt begeistert die Grazer Band Granada heute das Publikum im WUK. Auf die Gäste wartet jede Menge Wortwitz, catchy Songs und viel Spaß – also nichts wie hin!

Granada: Wien – WUK

Wo WUK, Währingerstrasse 59, 1090 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel ab 21,40 Euro – Tickets

« Martina Hartinger