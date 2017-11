Heute in Wien: 13.11.17

Tagestipps 13 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Montag mit Garten, Gehirn und guter Kopfbedeckung. Ein inspirierender Start in die Woche!

Gartenfrühstück

Der herzige Concept Store mit den Indoor Pflanzen und Grow-Systemen und der Möglichkeit, Filterkaffee zu trinken und Porridge zu essen, passt wunderbar in sein Grätzel im Siebten. Wer früh genug wach ist, sollte sein Montagsfrühstück hier zu sich nehmen!

Das Luna

Wo Burggasse 106, 1070 Wien

Wann 8:00 – 10:30 Uhr

Gehirntraining

Wie denken wir eigentlich? Alles, was wir wahrnehmen läuft in irgendeiner Form über das Gehirn. Wir riechen, schmecken und fühlen über unser Gehirn. Aber wie fühlen wir unser Gehirn? Ein Paradox, dem sich Dr. rer. nat. Dr. phil. Dipl. Inf. Anja Stemme heute Abend widmet! Und wer von den vielen Titeln dieser Person abgeschreckt ist – es sind keine Vorkenntnisse notwendig um an dieser Veranstaltung teilzunehmen!

Das Gehirnparadox

Wo Gabel&Co, Julius-Tandler-Platz 1, 1090 Wien

Wann 18:00 – 19:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Zur Info diese Veranstaltung findet im Rahmen der Nächte der Philosophinnen statt und es gibt noch viele weitere!

Gut behütet!

Eines von Wiens skurrilsten Museen ist wohl das Kaiser Franz Josef Hutmuseum im Piaristenkeller. Dort unten in den Tiefen der Josefstadt gibt es vom Militärhelm bis zum Federhut jegliche kaiserliche Kopfbedeckung zu sehen!

Kaiser Franz Josef Hutmuseum

Wo Piaristenkeller, Piaristengasse 45, 1080 Wien

Wann Mo-Sa 18:00 – 24:00 Uhr

