Heute in Wien: 13.1.2017

13 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Coffeejunkies aufgepasst! Heute könnt ihr euch am Vienna Coffee Festival in der Ottakringer Brauerei durch diverse Kaffeesorten kosten und euch selbst als Barista versuchen!

Dying for an iPhone

Heute ist Jenny Chan der Hong Kong Polytechnic University in Wien zu Gast und hält einen Vortrag über die Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie in China. Klingt auf jeden Fall sehr interessant!

Dying for an iPhone: The Lives of Chinese Workers

Wo Universität Wien (Hörsaal 23), Universitätsring 1, 1010 Wien

Wann 13:15 – 14:45 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

It’s coffee time!

Kaffejunkies aufgepasst – am Vienna Coffee Festival in der Ottakringer Brauerei könnt ihr euch heute durch diverse Kaffeesorten aus aller Welt schlürfen!

Vienna Coffee Festival 2017

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 15:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro (regulär) und 6,- Euro (ermäßigt) – Tickets

Wie lange noch bis 16. Jänner 2017

Großstadtgeflüster!

Deutschsprachigen Elektropop aus Berlin gibt’s heute Abend im Rahmen einer Zusatzshow von Grossstadtgeflüster in der Grellen Forelle zu hören!

Grossstadtgeflüster (DE) • Wien • Zusatzshow

Wo Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel ab 26,- Euro – Tickets

Wohnzimmerkonzert in Neubau

Verträumter Indie-Pop vom Musikertrio aNNika und englischsprachige Lieder von Hannelunder begleitet mit Gitarre und Ukulele garantieren heute einen gemütlichen Abend im Cafe7stern!

aNNika & Hannelunder // 7*Stern Wohnzimmerkonzert

Wo Cafe7stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Modeshops in Mariahilf