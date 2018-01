Heute in Wien: 13.1.18

13 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Sportlich starten wir ins Wochenende, um dann am Abend ein bisschen Real-Life-Star-Wars im Ballkleid auszuprobieren. Enjoy the weekend, you must!

Kunstvolles Yoga

Zwischen Bildern und Gemälden die Yogamatte auspacken und in den Samstag starten? Regelmäßig finden in der Albertina Yogasessions statt – für 20,- Euro ist dann auch gleich der Eintritt inkludiert. Leiwand!

Yoga in der Albertina

Wo Albertina, 1010 Wien

Wann 8:30 – 9.45 Uhr

Wieviel 20,- Euro (in bar mitnehmen)

Wie Anmeldung erforderlich!

Es lebe der Sport!

Einen ganzen Tag lang kann man heute von Pilates über TRX und Martial Arts Russian Style wirklich alles ausprobieren, was der Sport so zu bieten hat. Man zahlt hier nur mit Schweißperlen und Muskelkater – ansonsten ist der Tag natürlich gratis!

in good shape – Tag der offenen Tür

Wo in good shape, Obere Donaustraße 69, 1020 Wien

Wann 10:00 – 17:30 Uhr

Wieviel gratis!

Wie einfach mit Sportsachen vorbeikommen und alles ausprobieren – ein Stundenplan ist im Event zu finden!

Space Ball

Star Wars im Ballkleid? So oder so ähnlich wird sich der erste Österreichische Weltraumball gestalten. Um Mitternacht erwartet die Gäste ein „Light Saber Battle“ und auch sonst wird man dem Weltraum herrlich nahe sein können. Ziemlich coole Idee so ein Space Ball!

1. Österreichischer Weltraumball

Wo Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien

Wann 19:00 – 3:00 Uhr

Wieviel 85,- / 40,- (ermäßigt) – Tickets können unter rsvp@oewg.org bestellt werden

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 12.1.18 Heute in Wien: 14.1.18 »