Heute in Wien: 12.8.17

Tagestipps für Wien

Der Weg am Samstag führt vom Yoga-Brunch im alten AKH, über das Straßenfest in Favoriten, zu Burger und Bier auf die Wieden und schlussendlich zu Cocktails in den Stadtpark. So soll das Wochenende sein!

Yogieren und Brunchen

Der Sommer ist zum Draußensein da. So starten wir den Samstag, in dem wir unser Yoga-Übung heute gleich mal mit einem gemütlichen Brunch im Garten des alten AKH beginnen.

Yogaria Yoga-Brunch im PARK #4

Wo Hof 1, Strozzigasse 31, 1080 Wien

Wann 09:00 – 12:00 Uhr

Wieviel Freie Spende!

Feiern in Favoriten

Ein buntes Programm erwartet uns heute auf dem Viktor-Adler-Markt beim Straßenfest in Favoriten: Live-Musik, gutes Essen, Kinderprogramm – alles was ein Samstag so braucht.

Favoritner Straßenfest

Wo Viktor-Adler-Platz 11, 1100 Wien

Wann 09:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Burger in der Craftmühle

Zum Abendessen geht es heute auf die Wieden, denn die Lust auf gute Burger und ausgefallene Bier-Auswahl ist groß. In der Craftmühle werden wir da ganz bestimmt fündig. Obendrein gibt es hier die fast schon legendären Erdäpfel-Dippers.

Craftmühle

Wo Mühlgasse 20, 1040 Wien

Wann 18:00 – 00:00 Uhr

Cocktails im Kursalon

In Nachbarschaft zu Schani Strauss im Stadtpark lässt es sich an lauen Abenden wunderbar auf der Terrasse sitzen und Cocktail schlürfen. Deswegen verschlägt es uns heute in den Kursalon, wo wir uns gerne mal beim Special-Event durch die Drinks kosten.

Summer Special: Cocktailbar at Kursalon Vienna

Wo Johannesgasse 33, 1010 Wien

Wann 20:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

