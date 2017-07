Heute in Wien: 12.7.17

Tagestipps 12 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Kolin, Krimi, Kaffee, Kino, Konzert! Nein, wir spielen nicht Kreuzworträtsel, aber tatsächlich verraten die vielen K-Begriffe einiges über unsere Tagestipps zum Mittwoch.

Mittagsmenü am Alsergrund

Lunchtime wird im Kolin groß geschrieben. Insofern ist es wieder an der Zeit, dort vorbeizuschauen und ein bisschen in der Karte mit den Wochenmenüs und natürlich auch in der zu den Desserts zu stöbern.

Das Kolin

Wo Kolingasse 5, 1090 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Krimi zum Kaffee

Andreas Pittlers Roman „Goodbye“ ist wohl an und für sich schon spannende Lektüre zum Kaffee. Wenn diese auch noch im Krimicafé vom Wiener Landesvizepolizeipräsident General Mahrer vorgetragen wird, klingt das aber gleich nochmal so interessant.

Mahrer liest Pittler im Krimicafé

Wo Landstraßer Hauptstraße 6, 1030 Wien

Wann 18:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (um Online-Reservierung wird gebeten!)

Kino am Kanal

„Do the Right Thing“ ist heute in einer kostenlosen Vorstellung am Donaukanal zu sehen… das heißt fast kostenlos, denn vier Freiwillige treten in die Pedale, um den Projektor und die Tonanlage mit Strom zu versorgen. Wo sind die strammen Waden?

Gratis Open Air Kino am Donaukanal mit dem Cycle Cinema Club

Wo Salztorbrücke, 1020 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Musik vor dem FLEX

Im Sommer wird das musikalische Programm auch mal vor das FLEX verlegt. Heute ist in Mitten dieser einzigartigen Donaukanal-Sommer-Romantik Luise Pop in einem Konzert auf der Freiluft-Bühne zu sehen.

Luise Pop live in Flex Garten

Wo Augartenbrücke, 1010 Wien

Wann ab 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

