Heute in Wien: 12.5.2018

Tagestipps 12 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Dieser Samstag bringt ein bunt gemischtes Programm: Yoga, Beer Pong Festival, Song Contest Public Viewing oder Essen aus Tausend und einer Nacht. Mit unseren Tipps könnt ihr den heutigen Tag so richtig genießen.

Zuerst Yoga, dann Frühstück

Ihr startet mit einer Einheit Hatha-Yoga mit Atem-, Körper- und Entspannungsübungen. Danach könnt ihr euch bei einem vollwertigen, veganen Frühstück für den weiteren Tag stärken.

Yoga & Frühstück

Wo SAINT CHARLES COMPLEMENTARY, Gumpendorfer Straße 22, 1060 Wien

Wann 9:30 – 12:30 Uhr

Wieviel 32,- Euro

Beer Pong Festival

Heute findet in der Ottakringer Brauerei das größte Beer Pong Festival Österreichs statt. Ihr könnt euch als Team anmelden und wer es bis in die Endrunde schafft, dem winkt unter anderem ein Jahresvorrat an Bier.

Beer Pong Vienna

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 16:00 – 4:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Persische Küche

„Tausend und eine Nacht“ – schon der Name dieses persischen Restaurants im 17. Bezirk verspricht Einiges. Dort erwarten euch persische Spezialitäten, wie verschiedene Spieße mit Safranreis, und traditionelle Musikabende.

Tausend und eine Nacht

Wo Tausend und eine Nacht, Jörgerstraße 50, 1170 Wien

Wann 16:00 – 23:30 Uhr

Song Contest live im Kino

Es ist wieder Eurovision Song Contest und wem die eigene Couch nicht reicht, der kann sich das Ereignis auch live im Votivkino oder im Kino De France anschauen. Aber Vorsicht, die Platzzahl ist begrenzt und wer zuerst kommt, sitzt zuerst.

Song Contest Public Viewing

Wo Votivkino, Währinger Straße 12, 1090 Wien und De France, Schottenring 5, 1010 Wien

Wann 20:00 – 01:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 11.5.2018 Endlich bist du wieder da, liebster Freitag! Und das feiern wir mit vielen aufregenden Tipps für euch.

Heute in Wien: 10.5.2018 Wir haben für euch wieder ein paar wunderbare Wien-Tipps für heute gesammelt: zuerst ein bisschen Sport, dann ganz viel Genuss und anschließend auf zur Party!

Heute in Wien: 9.5.2018 Die halbe Arbeitswoche ist geschafft und zur Belohnung gibt es etwas für den Körper und den Geist. Abwechslungsreich und spannend, so mögen wir unseren Mittwoch.

« Heute in Wien: 11.5.2018