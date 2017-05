Heute in Wien: 12.5.2017

12 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

3, 2, 1 Wochenende! Der Tag beginnt mit allerlei starken Frauen in der Josef(inen)stadt, wo es vor allem ums Frühstücken und Flanieren geht. Der Tag endet mit viel Kunst und Kultur– so festlich wie auch nostalgisch.

Breakfast Time!

Köstliche selbstgemachte Cupcakes, Cookies und Torten, aber auch ein ausgiebiges Frühstücksangebot, erwarten euch heute Morgen im „edison – cafe restaurant bar“ in der Josefsstadt – so ist ein guter Start in den Tag garantiert!

edison – cafe restaurant bar

Wo Alser Straße 9, 1080 Wien

Wann ab 10:00 Uhr

Wunderweiber im Volkskundemuseum

Wir wissen gar nicht, womit wir anfangen sollen, denn die Ausstellerliste beim Wunderweiber POP UP Market ist ebenso vielfältig, wie das Rahmenprogramm: Shoppen, Ausprobieren, Kosten – es sollte sich wohl für jeden etwas Passendes finden lassen.

Wunderweiber POP UP Market

Wo Volkskundemuseum, Laudongasse 15-19, 1080 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Hallo Festwochen!

Es ist wieder so weit! Mit dem Wonnemonat Mai stehen auch die Wiener Festwochen an und los geht’s heute mit der Eröffnung am Rathausplatz. Moderiert wird von Conchita Wurst und daneben gibt es ein dichtes Programm voller Musik und Poesie.

Wiener Festwochen 2017 Eröffnung

Wo Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 21:20 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Not only Rhythm is a Dancer

Meistens werden nicht nur die Kinder der 90er nostalgisch, wenn es um Playlists à la Dr.Alban und Spice Girls geht. Weil es nie zu viele 90er-Partys geben kann, schauen wir zur nächsten in den Kramladen vorbei. Ski-bi dibby dib yo da dub dub!

Home Sweet Home 90s Party

Wo Kramladen, U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann 23:50 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

