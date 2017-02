Heute in Wien: 12.2.2017

Tagestipp 12 (c) STADTBEKANNT

Endlich ausschlafen und dann ab zum Brunch! Am Nachmittag könnt ihr gemütlich am Flohmarkt stöbern und am Abend steht am Badeschiff Swing am Programm! Unsere Tagestipps für heute!

Brunch Time!

Sich einfach mal ausschlafen und sich dann den Magen vollschlagen – das könnt ihr auch heute im Zweitbesten im 4. Bezirk! Bis 14:00 Uhr gibt’s hier nämlich jedes Wochenende einen köstlichen Brunch mit allerlei Schmankerl!

Zweitbester

Wo Heumühlgasse 2, 1040 Wien

Wann 10:00 – 2:00

Wieviel 16,50 Euro (Brunch)

Hangover Breakfast!

Alljene, die es gestern etwas übertrieben haben, können heute beim Hangover Brekfast bei einem traumhaften Ausblick über Wien wieder zu Kräften kommen. Neben einem großen Frühstücksbuffet erwarten euch Bloody Mary Drinks, Live Musik und ein DJ!

Tiffany’s Breakfast, the most beautiful hangover

Wo Dachboden im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier, Lerchenfelder Strasse 1-3, 1070 Wien

Wann 11:oo – 14:00

Wieviel 24,- Euro (inkl. Bloody Mary Drinks, exkl. Getränke)

Secondhand Flohmarkt

Secondhand Mode und dazu Musik, Kaffee, Tee und Kuchen – das gibt es heute beim Tingel Tangel Flohmarkt in Mariahilf!

Tingel Tangel Flohmarkt

Wo Windmühlgasse 26, 1060 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Let’s swing!

Tanzfreudige können heute am Badeschiff Swing tanzen! Dabei ist es egal, ob man Anänger oder Profi ist, denn hier steht Spaß an erster Stelle! Also let’s swing!

Swing the Boat!

Wo Badeschiff Wien, Donaukanal, 1010 Wien

Wann ab 18:30 Uhr

Wieviel 5,- Euro

