Heute in Wien: 12.10.17

Tagestipps für Wien

Ein durch und durch entspannter Donnerstag mit Design, Yoga, Kunst und mehr.

Rad und Magen reparieren

Das Ghisallo ist ein heller und freundlicher Concept Store mit Rennradshop und nicht zu verachtendem Restaurant. In der Früh geht es noch etwas reduziert los, steigert sich dann aber im Laufe des Tages, wo Küchenchef Daniel Kraschl mit seiner mediterranen Abendkarte zeigt, was er kann. Das unterschätzte Grätzel in Margareten will endlich wahrgenommen werden!

Ghisallo

Wo Schönbrunner Straße 97, 1050 Wien

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Bastelst du noch oder designst du schon?

Noch bis 14. Oktober findet ein großer Pop Up Store mit skandinavischen Designprodukten zu tollen Angebotspreisen im Dänischen Kulturforum DanAustria statt. Schaut vorbei und lasst euch bei Kaffee und Kuchen vom Design des Nordens inspirieren.

Lagerabverkauf Fjordlys / Skandinavisches Interieur Design

Wo Kulturforum DanAustria, Keilgasse 12/7, 1030 Wien

Wann 12:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Einmal alles loslassen

Diese Stunde lädt euch ein, den Arbeitsalltag hinter euch zu lassen und entspannt in den Abend zu gleiten. Yin Yoga ist eine nach innen gekehrte Praxis, in der ihr länger in verschiedenen Körperhaltungen, den Asanas, verweilt. Versucht es in einer kostenlosen Schnuppereinheit!

Yin Yoga – Hip Openings

Wo Adresse, 10xx Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Kostenlose Schnupperstunde!

Wahlverwandtschaften von Klimt bis Schiele

Seit seinem durchschlagenden Erfolg auf der Secessionsausstellung 1904 präsentiert das Leopold Museum die bislang umfangreichste Retrospektive zu Ferdinand Hodler (1853–1918) in Österreich. Er gilt als wichtiger Impulsgeber für zahlreiche Künstler der Wiener Moderne wie Gustav Klimt und Koloman Moser, aber auch Oskar Kokoschka und Egon Schiele. Heute Abend wird die Ausstellung eröffnet.

Eröffnung Ausstellung „Ferdinand Hodler“

Wo Leopold Museum, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

