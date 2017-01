Heute in Wien: 12.1.2017

Tagestipp 12 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir essen heute wie Gott auf Erden, nur um uns gleich darauf von toller Musik wieder ins Weltall katapultieren zu lassen!

Frühstücksauswahl

Erst mal den Tag langsam beginnen und sich um ein Frühstückslokal umsehen. Wir haben da natürlich endlos viele Tipps für euch!

Frühstück & Brunch im 6. Bezirk

Griechisch für Genießer

Am Yppenplatz kann man ganz einfach in eine kleine griechische Oase namens Kafeneon verschwinden und sich am herrlichen Gemüse-Angebot ergötzen. Ehrlich, spontan – griechisch!

Kafeneon

Wo Payergasse 7, 1160 Wien

Wann 13:00 – 22:00 Uhr

Ab ins Weltall!

Bei einem Konzert der Steaming Satellites dabei zu sein, können wir nur empfehlen. Wir haben sie schon einmal beim HdM Sinnesrauschen 2016 gehört – nutzt die Chance heute im Metropol!

Steaming Satellites Acoustic Space Odyssey

Wo Metropol, Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 21,- Euro

Selber Singen

Wer findet, selber sowieso viel besser als Steaming Satellites zu sein, der kann sich heute im Dancing Shiva beweisen und das Mikro in die Hand nehmen.

Dancing Shiva Open Mic

Wo Dancing Shiva, Neubaugasse 58, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Konzertfreuden

Heute scheint Konzert-Tag zu sein, denn auch im Chelsea kann man Gutes hören. Vaseva aus Tirol kommt zu Besuch!

Vaseva im Chelsea

Wo Chelsea, Lerchenfelder Gürtel, U-Bahnbögen 29-30, 1080 Wien

Wann 21:00 Einlass / Beginn 21:30 Uhr

Wieviel 10,- (VVK) / 12,- (AK)

