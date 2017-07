Heute in Wien: 11.7.17

Tagestipps 11 (c) STADTBEKANNT

Man nehme ein Frühstück à la Cremeschnitte, eine Yoga-Session im Augarten, Kabarett auf der Tschaunerbühne und eine Prise Partymusik zum Drüberstreuen. Fertig ist der Mix für den heutigen Dienstag.

Frühstück am Meiselmarkt

Der Dienstagmorgen fühlt sich mit köstlichem Frühstück und Cremeschnitte gleich um einiges besser an. Fündig werden wir dazu in Mitten des Retro-Charmes beim Besuch im Café Z.

Café Z

Wo Meiselstraße 2, 1150 Wien

Wann 10:00 – 20:00 Uhr

Ooom im Augarten

Zum Feierabend kann man die Sonne ruhig nochmal grüßen und dabei die Seele baumeln lassen. Bei einer gemeinsamen Yoga-Session im Augarten sollte das wohl perfekt funktionieren.

Yoga im Augarten

Wo Obere Augartenstrasse, 1020 Wien (Treffpunkt: Bunkerei, Eingang Augarten)

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Pay as you wish! (Um Voranmeldung wird gebeten!)

Wellness in Ottakring

Wenn Lydia Prenner-Kasper nicht gerade Witze im Fernsehen erzählt, ist sie unter anderem mit ihrem dritten Soloprogramm im Bademantel auf der Tschaunerbühne zu sehen. So auch heute!

Lydia Prenner-Kasper: Weiberwellness

Wo Maroltingergasse 43, 1160 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel ab 22,- Euro

Sommernächte im FLUC

Nach dem Debüt am diesjährigen Donauinselfest beehrt uns das schräge Duo Moté heute mit genauso feschen Klängen beim Follow-up im FLUC. Wenn das kein Grund für Mitschunkeln am Dienstag ist!

LIVE im Fluc – Ein Moté Sommernachtstraum

Wo Praterstern 5, 1020 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

