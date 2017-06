Heute in Wien: 11.6.17

Tagestipps 11 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach einem ausgiebigen Sonntags-Brunch begeben wir uns heute mithilfe von Yoga, Kunst und Fantasie in andere Sphären …

Freiraum im freiraum ergattern

Wie immer am Sonntag: Brunch. Eines der Klassiker-Lokale für gutes Sonntagsfrühstück ist das freiraum. Leider ist der Name nicht gerade Programm am Sonntagmorgen, weshalb sich eine Reservierung hier lohnt.

freiraum

Wo Mariahilfer Straße 117, 1060 Wien

Wann 8:00 – 2:00 Uhr

Gemeinsam Yoga im Park

Vor oder nach dem Frühstück: Morgensport. Die jährliche Joya Yoga Convention erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Im Augarten wird rund um den gesunden ganzheitlichen Sport ein buntes Programm geboten.

Joya Yoga Convention

Wo Augarten, 1020 Wien

Wann 9:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Offene Tür für moderne Kunst

Aktivitäten wie Familien-Führungen oder Konzerte werden am Tag der offenen Tür des Museums moderner Kunst geboten. Bei freiem Eintritt können im Rahmen von Sonderführungen außerdem neue Einblicke auf fünf verschiedene Ausstellungen genossen werden.

MUMOK Tag der offenen Tür

Wo Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Der Fantasie freien Lauf lassen

Für den nächsten Programmpunkt bleiben wir gleich im Museumsquartier: Beim Fest der Fantasie erzählen im Hof acht verschiedene Erzähler aus fünf Nationen fantastische Geschichten. Musik und Walking Acts runden das Programm ab.

MQ Fest der Fantasie

Wo Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 14:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

