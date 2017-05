Heute in Wien: 11.5.2017

11 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Er fängt mit Donners- an und hört mit -tag auf, aber das ist wirklich noch nicht alles was es zum heutigen Tag von unserer Seite zu sagen gibt: Feinste asiatische Küche, Bummeln am Flohmarkt, ein Zeichenworkshop und ein Filmfestival. Was will man mehr?

Omnomnom ra’mien

Die Mittagskarte mit Reisschalen, Teigtaschen oder Nudelsuppen kann sich im ra’mien wirklich sehen lassen. Zum Donnerstag-Mittag kosten wir uns durch Mapo-Tofu mit Gemüse und Co.

ra’mien

Wo Gumpendorfer Straße 9, 1060 Wien

Wann 11:00 – 00:00 Uhr

Flohmarkt im 2. Bezirk

Die Lust nach Flanieren auf dem Flohmarkt zieht uns heute in die Leopoldstadt, wo heute und morgen wieder der Kunst- und Trödelmarkt stattfindet. Zu finden gibt es allerlei Kram und Plunder, sowie Sonderangebote der umliegenden Fachgeschäfte.

„Kunst- und Trödelmarkt“ auf der Taborstraße und dem Karmeliterplatz

Wo Taborstraße/Karmeliterplatz, 1020 Wien

Wann 7:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Zeichnen im MUMOK

Picassos von morgen, aufgepasst! Wer daran arbeiten möchte, dass Selbstgekritzeltes langsam mehr Form und Gestalt annimmt, sollte heute beim Workshop von Künstler Robert Gabris vorbeischauen.

Zeichenworkshop

Wo MUMOK, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:00 Uhr

Wieviel 4,- Euro

Surfin‘ Vienna

Boards, Beers and Beats lautet das Motto vom SURF FiLM FESTIVAL, das heute zum ersten Mal im WUK über die Bühne geht. Zahlreiche Filme und natürlich die dazu passende Afterparty stehen auf dem Programm.

SURF FiLMFESTiVAL Vienna

Wo Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 10.5.2017 Hallo Mittwoch! Köstliche Burger, einen Gedankenausflug in den Orient, eine Buchpräsentation mit viel schwarzem Humor und eine exzessive Partynacht stehen heute in

Heute in Wien: 9.5.2017 Während einige meinen, dass die Woche Dienstag mittags schon zu Ende ist, geht es bei uns erst richtig los. Mittagessen beim Naschmarkt, eine Führung durch den

Heute in Wien: 8.5.2017 Den heutigen Montag verbringen wir zur Gänze in der Inneren Stadt. Nach dem gemütlichen Frühstück machen wir einen kurzen Abstecher ins Burgenland oder zumindest zur

« Stadtbekannt präsentiert: Unnützes WienWissen 4