Heute in Wien: 11.4.2017

11 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Zum Dienstag gibt es Oster-Shopping, Essen am Rochusmarkt, Wissenswertes für Bahnfans und gute Unterhaltung zum Abschluss eines abwechslungsreiches Tages. Da sollte für jeden etwas dabei sein.

Osterstimmung auf der Freyung

Es wird Zeit die letzten Vorbereitungen für das Oster-Wochenende zu treffen. Noch ein bisschen Deko, vielleicht noch eine Kleinigkeit fürs Osternest? Beim Altwiener-Ostermarkt wird man bestimmt noch fündig!

Altwiener-Ostermarkt auf der Freyung

Wo Freyung, 1010 Wien

Wann 10:00 – 19:30 Uhr

Mittags am Rochusmarkt

Ohne Zweifel zählt der Rochusmarkt zu den charmantesten Märkten in Wien. Sitzt man direkt an seiner Quelle, kann es nur eine abwechslungsreiche Speisekarte und schmackhafte Mittagsmenüs geben, wie das Rochus beweist. Bei Sonnenschein auf der Terrasse schmeckt es gleich nochmal so gut.

Rochus

Wo Landstrasser Hauptstrasse 55-57, 1030 Wien

Wann 8:00 – 01:00 Uhr

Einsteigen bitte!

Der City Airport Train bringt täglich Passagiere auf den Flughafen Wien-Schwechat und wieder zurück. Beim Tag der offenen Tür bietet sich die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, buntes Rahmenprogramm inklusive!

CAT- Tag der offenen Tür

Wo Wien Mitte-The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1B, 1030 Wien

Wann 9:30 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Zeit für Kabarett-Nachwuchs!

Das Prinzip eines „Open Mike“ ist schnell erklärt. Jeder, der das Publikum mit Kabarett, Comedy oder Poetry-Slam bespaßen möchte, darf das auch tun. Durch den führt Kabarettist Mario Duar.

Tuesday Open Mike

Wo Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 68,99 Schilling (€ 5,00)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 10.4.2017 Ja, es ist Montag! Das ist aber kein Grund den Kopf hängen zu lassen, denn unser heutiges Programm motiviert für die neue Woche: Vom schmackhaften Powerfrühstück bis

Heute in Wien: 9.4.2017 Ein Film, etwas Musik und ganz viel Lachen! So sollte jeder Sonntag aussehen. Nach einem Filmbrunch gibts Techno bis zum Abwinken. Wer dann noch nicht genug hat, kann

Heute in Wien: 8.4.2017 Wir starten das Wochenende mit einem guten Gefühl im Augustin. Nach einem Abstecher auf die Uni feiern wir den internationalen Tag der Roma mit einer Filmvorführung im

« Abends am Yppenplatz Mercado »