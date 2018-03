Heute in Wien: 11.3.2018

Tagestipps 11 (c) STADTBEKANNT

Der Sonntag ist dazu da, vor einer anstrengenden Arbeitswoche noch einmal ordentlich Kraft zu tanken, beziehungsweise nach einem wilden Wochenende zur Ruhe zu kommen. In beiden Fällen, sollte man den Tag genießen, anständig Frühstücken und die Seele baumeln lassen.

Breakfast like Holly

Eher nichts für Frühaufsteher, aber dafür umso mehr etwas für Langschläfer und Verkaterte, ist der heutige Brunch im obersten Geschoss des 25hours Hotels. Es gibt Bloody Mary Drinks, French Toast, Live-Musik von Gerald MonsieurSmoab Travnicek (DJ) und Celina Ann (Gesang).

Tiffany’s breakfast, the most beautiful hangover

Wo Dachboden im 25hours Hotel, Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien

Wann 11:00 – 14:00 Uhr

Wieviel 24,- Euro

Ab ins Freie …

… und rauf auf den Kahlenberg mit Gleichgesinnten. Genieße die Sonne, die Natur, den Frühling und verbringe ein paar Stunden für dich.

Wandertag – Kahlenberg Wien

Wo Kahlenberg, 1190 Wien

Wann 10:00 Uhr

Espresso vorm Karmin

Bereits seit mehr als 100 Jahren wird im Espresso die Wiener Kaffeehaus-Kultur am Laufen gehalten und auch an Charme hat es in dieser Zeit nichts eingebüßt. Schon der Schriftzug an der Außenfassade erinnert an ein 50er Jahre Café, auch im Innenbereich erwecken die roten Lederbänke und die zahlreichen Holzelemente den Eindruck, dass man in eine frühere Zeit zurückversetzt wurde.

Café Espresso

Wo Café Espresso, Burggasse 57, 1070 Wien

Wann 10:00 – 01:00 Uhr

Indisch trifft auf Europäisch

Unter dem Namen „Indian Air“ mischen Klaus Falschlunger an der Sitar, Clemens Rofner am Kontrabass und an der Bass-Ukulele und Tobias Steinberger an den Percussions, traditionelle indische Musik mit modernem Jazz, Folk und Pop. Eine exotische Mischung, die einen abwechslungsreichen Abend erwarten lässt.

Indian Air // 7*Stern Wohnzimmerkonzert

Wo Café 7stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

