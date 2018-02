Heute in Wien: 11.2.2018

Tagestipp 11 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Kaffee zum Wachwerden, dann einen Marathon laufen, einen gesunden Essensabstecher und abends das Tanzbein schwingen. Wer sagt ein Sonntag muss langweilig sein.



Ab geht’s

Wer unter euch Sportkanonen hat die neuen Neujahrsvorsätze schon gebrochen? Kein Problem, denn eine neue Chance zum Einsteigen bieten die VCM Winterläufe, perfekt um sich in Schwung zu bringen für den 35. Vienna City Marathon.

VCM 2.Winterlauf

Wo Hauptallee, Rotundenallee, 1020 Wien

Wann 10:00 – 14:00 Uhr

Wieviel 23,- Euro

Vegan + Non-Vegan vereint

Brunchen oder auch den halben Tag durchessen und das für Veganer so wie für Nicht Veganer. Das findet man im Café Bistrot Harvest. Nicht nur das vielfältige Essen punktet, sondern auch die gemütliche Atmosphäre. Also alle Langschläfer dafür lohnt es sich doch am sunday morning aufzustehen.

Bistrot Harvest

Wo Karmeliterplatz 1, 1020 Wien

Wann 10:00 – 0:00 Uhr

Zum Wachwerden

Klassisch Wien, da darf der Kaffee natürlich gerade am Sonntag nicht fehlen. Das bekannte Café Sperl, lädt zwar mit etwas höheren Preisen ein, jedoch auch mit seinem typisch Alt-Wienerischen Kaffeehauscharm.

Café Sperl

Wo Gumpendorfer Straße 11, 1060 Wien

Wann 11:00-20:00 Uhr

Schwing die Hüfte

Die ehemaligen Kellerräume des Chattanooga Dancings laden zum Tanz ein und wer lieber nur zuhört der kann sich an der Live-Musik erfreuen.

Sonntagstanz-Oldies Zeitreise

Wo Wiener Stadtbräu, Am Graben 29a, 1010 Wien

Wann 17:00 – 20:00 Uhr

Wieviel freiwillige Spende

