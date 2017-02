Heute in Wien: 11.2.2017

Tagestipp 11 (c) STADTBEKANNT

Endlich Wochenende! Mit einem köstlichen Bauernfrühstück in den Tag starten, danach zum Valentinstag Pop Up Store und am Abend dann am Mondscheinbazar shoppen – so lässt sich’s leben!

Breakfast Time!

Mit einem köstlichen Bauernfrühstück und ein bisschen Kürbiskernöl besticht das Marktfrühstück im LANDKIND am Schwendermarkt! Das Frühstück kann dabei beliebig zusammengestellt werden und die Qualität der Produkte lässt auch nicht zu wünschen übrig. So ist ein guter Start in den Tag garantiert!

LANDKIND

Wo Schwendermarkt, Stand 16, 1150 Wien

Wann 9:00 – 15:00 Uhr

Für Verliebte

Pauper-Papierdesign veranstaltet heute zum ersten Mal einen Pop Up Store zum Valentinstag – und hinkommen zahlt sich definitiv aus! Denn von hansgemachten Schokoladen bis hin zu wunderschönen Geschenkboxen ist alles dabei!

Pop-Up Store zum Valentinstag

Wo Pauer – Papierdesign, Liechtensteinstraße 68-70, 1090 Wien

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Wie lange noch bis 12. Februar 2017

Guerilla Shopping!

Schicke Wohnaccessoires aus den 1940er bis 1980er Jahren könnt ihr heute zu Schnäppchenpreisen beim Guerilla Home Shopping Flohmarkt ergattern – also nicht wie hin!

Guerilla Home Shopping Flohmarkt

Wo Blechturm25, Blechturmgasse 23-27, 1050 Wien

Wann 14:00 – 17:00 Uhr

Moonlight Shopping

Einkaufswütige Nachteulen, kunstsinnige Flohmarktfans, Kreativköpfe und Schaulustige kommen heute Abend in der Ottakringer Brauerei voll auf ihre Kosten! Ab 17:00 Uhr geht’s los – inklusive Food Trucks und Live-Musik!

Mondscheinbazar – Wiener Nachtflohmarkt

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro

Night run!

Für alle Lauffans und jene die es noch werden wollen -heut findet in Oberlaa ein Lauftreff statt! Die abwechslungsreiche Strecke geht vorbei an Seen, Gärten, Wäldern und Weingärten. So macht Sport Spaß!

Vollmondlauftreff

Wo Oberlaa (Kurpark Nordeingang), 1100 Wien

Wann 18:00 – 19:00 Uhr

