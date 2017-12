Heute in Wien: 11.12.17

11 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir starten mit einer gewissen Weihnachtlichkeit in die dritte Adventwoche, widmen uns aber auch Gesellschaftsthemen und werden uns einmal abseits der altbekannten Märkte umsehen.

Frühstück für Wiener

Das Frühstück ist schließlich die wichtigste Mahlzeit und deswegen werden wir uns ganz speziell heute ausgiebig diesem Teil des Tages widmen. Empfohlene Adresse für ein solches Unterfagen: Café Florianihof!

Café Jelinek

Wo Florianigasse 45, 1080 Wien

Wann 7:30 – 22:30 Uhr

BimBimBim – Adventmarkt

Am Montag starten wir weihnachtlich in die Woche. Und da wir alle „normalen“ Weihnachtsmärkte schon lange gesehen haben, besuchen wir den Adventmarkt der Wiener Linien in der Remise! Danach vielleicht per spezieller Bim wieder zurück ins Zentrum?

Adventmarkt in der Remise

Wo Ludwig-Koeßler-Platz, 1030 Wien

Wann 14:00 – 21:00 Uhr

Wieviel gratis!

Wie lange noch nur noch diese Woche (bis 17. Dezember)

Gesellschaftsthemen

Die Debatte um die Mindestsicherung war zu Zeiten der Flüchtlingswelle und dann auch im Wahlkampf immer wieder ein Thema. De facto haben die Länder es in der Hand, wie genau sie die Mindestsicherung gestalten wollen. Zu dem Thema wird heute mit Fachleuten diskutiert. Spannend!

Debatte: Mindestsicherung

Wo Juridicum, Schottenbastei, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Weihnachtliche Chorklänge

Der Amerlingchor wird heute Abend die Mariahilfer Kirche mit weihnachtlichen Klängen einhüllen. So ein Chorkonzert ist perfekt für einen Montag Abend! Zuerst ein Punscherl am Mariahilfer Christkindlmarkt, dann ein Konzert und danach wieder ein Punscherl. Klingt doch gut, oder?

Winterzauber Konzert

Wo Mariahilfer Kirche, Barnabitengasse, 1060 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel Freie Spende!

