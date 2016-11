Heute in Wien: 11.11.2016

Tagestipp 11 (c) STADTBEKANNT

Den ersten Punsch am Wiener Weihnachtstraum schlürfen, köstliche Craft Beers verkosten oder Walzer tanzen? Das und viel mehr kann man heute Freitag machen!

Wiener Weihnachtstraum

Heute eröffnet der erste Christkindlmarkt der Saison – der Wiener Weihnachtstraum am Rathausplatz! Wer sich also jetzt schon von ein wenig Weihnachtsstimmung versetzen will oder einfach Lust auf einen gemütlichen Punsch hat ist hier genau richtig.

Wo Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Wie lange noch bis 16. Dezember 2016

Craft Beer Verkostung

Egal ob Hobbybrauer, passionierter Biertrinker oder Bier-Interessierter! Beim gemütlichen Get-Together in der Ottakringer Brauerein kann man sich heute durch allerlei köstliche Biersorten kosten. Also nichts wie hin und Prost!

Craft Bier Verkostung November

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 16:00 – 19:00 Uhr

Mitreißende Lesung

Bachtyar Ali – ein kurdisch-irakischer Autor- erzählt in seinem Buch „Der letzte Granatapfel“ über die Flucht über das Mittelmeer in den Westen sowie eine 21-jährige Gefangenschaft. Dieses spannende Buch wird heute in der Wiener Hauptbücherei vorgestellt.

Bachtyar Ali: Der letzte Granatapfel

Wo Hauptbücherei Wien, Urban-Loritzplatz 2a, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Gratis, aber Anmeldung an „fanizadeh@vidc.org“ wird erbeten!

Alles Walzer!

Das Tanzbein schwingen für einen guten Zweck kann man heute am Wiener Rotkreuz Ball im den Prunksälen des Wiener Rathauses.

Wiener Rotkreuz Ball 2016

Wo Wiener Rathaus, Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 20.30 – 4:00 Uhr

Wieviel 60,- Euro (Vollpreis) oder 35,- Euro (ermäßigt)

