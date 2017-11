Heute in Wien: 11.11.17

Tagestipps 11 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Samstag, der garantiert nicht langweilig wird – zumindest nicht mit unserem Programm!

Fotografie – Reise – Outdoor

Die Photo+Adventure ist Österreichs größte Fotomesse und die einzige Spezialmesse für individuelles Reisen und Naturerlebnisse. Rund 250 Aussteller und Marken, beste Beratung von den Branchenspezialisten und vielerlei Ausstelleraktivitäten machen die Photo+Adventure zu einem echten Infotainment-Highlight.

Photo+Adventure

Wo Messe Wien, 1020 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 14,- Euro (Ermäßigung möglich)

Old School

First und Second Hand: Ohrwürmer, Raritäten und Klassiker aus 60 Jahren österreichischer Popgeschichte. Für Musikliebhaber und Schallplattensammler wird das Wien Museum im Rahmen der Ausstellung „Ganz Wien. Eine Pop-Tour“ ein Wochenende lang zum Vinyl- und Labelmarkt.

Vinyl- und Labelmarkt

Wo Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Weißen oder Roten?

In der Weinbar9 befindet man sich in einem der exquisitesten Lokale der Stadt, das weiß auch das Falstaff-Magazin. In dem großen Angebot der etwa 150 Weine stechen vor allem österreichische und kroatische Edeltropfen hervor. Der Betreiber Igor weiß als erfolgreicher Gastronom genau Bescheid und gilt als Fachmann in Sachen Wein. Mitten im 9. Bezirk ist man innerhalb und auch außerhalb des Lokals im wunderschönen Schanigarten bestens aufgehoben.

Weinbar9

Wo Servitengasse 4, 1090 Wien

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Sommerliche Klänge im November

Die kalte Zeit hat grade erst begonnen und ihr könnt sie schon nicht mehr ertragen? Lust auf Tanzen zu sonnigen Sommerklängen? Dann komm auf’s Konzert der international zusammengewürfelten

in Wien lebenden Roots/Rocksteady/Ska-Band FREEMEYEND. Danach zeigen „THE ROCKSTEADY CONSPIRACY“ was sie können. Führt eure Tanzschuhe wieder aus – sie werden es euch danken.

HEAD UP REAGGAE

Wo Kramladen, U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro

