Heute in Wien: 11.10.17

Nur noch wenige Tage bis zur Wahl. Wir haben das perfekte Programm für „den Mittwoch davor“!

Bitte lächeln!

Kunstfotografie, Architektur-, Portrait-, sowie Werbe-, Editorial- und Reportagefotografie werden bei dem Event photo::vienna unter dem vereinenden Überbegriff der „angewandten Fotografie“ zusammengefasst. Als Schaufenster für eine breite Öffentlichkeit und gleichzeitig als Forum für Profis, auf der Suche nach neuen Trends und Entwicklungen. Die Werkschau findet bis 15. Oktober täglich statt.

photo::vienna

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Kombiticket inkl. MAK: 13,50 Euro (Ermäßigungen möglich)

Ein kleines Lokal, das große Genüsse beschert

Das Zina’s ist ein feiner Schmelztegel an verschiedenen Einflüssen, den man unbedingt kennenlernen sollte. Die Bedienung ist sehr nett, das Essen kommt flink auf den Tisch, die Preise sind angemessen und bunt gemischt: von Hauptspeisen um knappe zehn Euro bis hin zu welchen um knappen 30 ist alles mit dabei. Und weil das Auge ja auch immer mitisst, muss zuletzt noch gesagt werden: das wird auch beglückt, denn die Speisen sind schick und kreativ angerichtet! We like it!

Zina’s

Wo Praterstraße 55, 1020 Wien

Wann 11:30 – 14:30 Uhr und 17:30 – 23:00 Uhr

Wieder mal Museum?

Das Hofmobiliendepot in Wien ist eines der weltweit größten Museen für Wohnkultur. Im Museum sind heute hauptsächlich Möbel der habsburgischen Monarchen zu sehen. Darüber hinaus bietet das Museum einen Überblick über die Geschichte der Wiener Möbelkunst und Innenausstattung, von den kaiserlichen Hoflieferanten bis hin zu den berühmten Künstlern des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Hofmobiliendepot

Wo Andreasgasse 7, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 9,50 Euro (Ermäßigung möglich)

Gschichtln druckn

Die Nationalratswahl steht vor der Tür und die Gschichtldruckerei lädt zur alles entscheidenden Elefantenrunde. 10 Parteien – 12 Themen – 1 Kreuzerl. Schlüpft im Rahmen des von Neuwal entworfenen Rollenspiels in die Haut der Spitzenkandidaten. Als Ehrengäste werden Corinna Milborn, Armin Wolf und Tarek Leitner erwartet (Absagen vorbehalten).

Stammtischlerei: Wir spielen Neuwahl!

Wo Cafe Benno, Alser Straße 67, 1080 Wien

Wann 20:15 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

