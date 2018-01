Heute in Wien: 11.1.18

11 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Ballsaison ist eröffnet und somit solltet ihr tanzen lernen! Wer lieber motorisiert unterwegs ist als zu Fuß – für den gibt’s bis Sonntag noch das perfekte Programm!

Autos für Alle!

Wie auch schon letztes Jahr wird die Messe ein paar Tage lang zum Hotspot für Autofreaks und Liebhaber von PS! Die Autoshow geht noch bis Sonntag!

Vienna Autoshow 2018

Wo Messe Wien, Messplatz 1, 1021 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 10,50 Euro (Tickets)

Gratis Tanzkurs

Jeden Donnerstag im Jänner bietet das Huma einen gratis Tanzkurs an! Heute am Programm: Disco Fox. Die Teilnahme ist wie gesagt gratis, aber ihr solltet euch anmelden. Damit seid ihr außerdem bestens vorbereitet für unseren nächsten Programmpunkt heute!

Gratis Tanzkurs im Huma

Wo Huma eleven, Landwehrstraße 6, 1110 Wien

Wann 17:30 – 18:30 Uhr

Wieviel gratis

Wie Anmeldung unter 01/767 56 72-0 oder per Mail unter info@huma-eleven.at

Die Ballsaison ist eröffnet!

Es ist wie die 5. Jahreszeit, es ist die schönste Zeit des Jahres gleich nach Weihnachten. Es ist die Wiener Ballsaison! Es geht wieder los mit den schönen Kleidern, den Quadrillen und den Stöckelschuhen – heute Abend feiern wir in der Hofburg am Zuckerbäckerball!

117. Wiener Zuckerbäckerball

Wo Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 105,- Euro / 50,- Euro (Jugendkarte) – Tickets

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 10.1.18