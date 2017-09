Heute in Wien: 10.9.17

Tagestipps 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Yoga am Morgen, Shoppen am Nachmittag, Burger zur Jause und Plaudereien am Abend. Herrlich!

Yoga zum Ausprobieren

Amazing Yoga Vienna öffnet seine Türen und lädt ein, das Team und das Programm kennen zu lernen. Nehmt an kostenlosen Yoga-Schnupperstunden teil und schaut euch an, ob etwas für euch dabei ist! Es wird um eine Spende für die Mutter und Kind-Häuser der Caritas gebeten. Das genaue Programm findet ihr unter dem Link.

Amazing Open House

Wo Amazing Yoga Vienna, Diefenbachgasse 54a, 1150 Wien

Wann 8:45 – 20:15 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (freiwillige Spende möglich)

Shoppen für den guten Zweck

Austrocast ist eigentlich für Filmstatisten zuständig. Heute veranstaltete es allerdings einen Charity Flohmarkt. Die Erlöse gehen an die Desert Flower Foundation und ihr Bildungsprojekt in Afrika. Kommet in Scharen und kauft Kleidung, Bücher, DVDs, CDs und vieles mehr.

Austrocast Charity Flohmarkt

Wo Davidgasse 92-94, 1100 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Essen selber basteln

Seinen Burger selbst zusammenstellen – was soll da schief gehen?! Om mit Fleisch und Nom vegetarisch. Die Burger sind hier wirklich mit Liebe gemacht. Das Brot ist frisch und kross, das Fleisch optimal und zartrosa gegrillt, die Soße würzig und wohlschmeckend. Der OM-Meat Burger kommt hier auf 8,90 Euro und der Nom-Veggy Burger auf 8,50 Euro. Besonders zu empfehlen sind hier auch die Pommes – diese sind wahrhaft rustikal und geschmackvoll.

OMNOM Burger

Wo Wiedner Hauptstraße 125/3, 1050 Wien

Wann 13:00 – 21:00 Uhr

Only english allowed

Bei den Treffen der English Speakers geht es nicht darum Englisch zu lernen, sondern auf Englisch zu diskutieren und Leute kennen zu lernen. Für Anfänger sind sie also nicht geeignet. Das heutige Treffen findet im Mel’s Craft Beer statt.

English Speakers-Meeting

Wo Mel’s Craft Beer, Wipplingerstraße 9, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

