Heute in Wien: 10.7.17

Tagestipps 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das war es schon wieder mit dem Wochenende. Während Axel und Co. heute im Ernst-Happlel-Stadion aufgeigen, genießen wir den Wochenstart mit orientalischem Essen, sportlichen Sommer-Highlights, anderweitiger Musik und Gehirnjogging.

Mittagessen am Naschmarkt

Da schöne am Sommer ist , dass wir uns das Mittagessen im Freien genehmigen können. Heute zieht es uns auf den Naschmarkt, wo wir uns im Deli durch allerlei orientalische Köstlichkeiten schnabulieren.

Naschmarkt Deli

Wo Naschmarkt Stand 421–436, 1060 Wien

Wann 7:00 – 24:00 Uhr

Zumba im Hof

Das MQ ist dieser Sommertage nicht nur dazu da, um gemütlich herumzusitzen und einen Sommerspritzer zu genießen. Für Bewegungswütige bietet der Sommer einige tolle Sport-Events. Heute ist Zumba angesagt!

MQ Summer of Movement

Wo Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Orgelmusik in St.Augustin

Wer heute auf der Suche nach musikalischem Kontrastprogramm zu Guns ’n‘ Roses ist, sollte in der Augustinerkirche vorbeischauen. Beim Sommerorgelfestival steht heute romantische Musik aus Deutschland und Frankreich auf dem Programm.

Sommerorgelfestival 2017

Wo Hofburg – Josefsplatz, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 9,- Euro (Ermäßigungen möglich!)

Was zum Biber?

In 3er-Teams geht es in der Beaver-Brewing-Company-Sommer-Edition beim Pubquiz ums Eingemachte. Also graue Zellen trotz der Sommerhitze anstrengen und los geht’s!

Pub Quiz Summer Edition

Wo Liechtensteinstrasse 69, 1090 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 1,- Euro/Person (Anmeldung erforderlich)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Offen am Sonntag: Frühstücken in Hernals