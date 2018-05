Heute in Wien: 10.5.2018

Tagestipps 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir haben für euch wieder ein paar wunderbare Wien-Tipps für heute gesammelt: zuerst ein bisschen Sport, dann ganz viel Genuss und anschließend auf zur Party!

Nostalgisch Eis schlecken

Der Eissalon „Gefrorenes“ punktet mit viel Nostalgie, aber auch mit intensivem und vollmundigem Geschmack. Das Eis kommt außerdem ganz ohne künstliche Aromen oder Konservierungsmittel aus und die Sortenvielfalt kann sich sehen lassen.

Gefrorenes

Wo Gefrorenes, Währinger Straße 12 & 152, 1090 & 1180 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Ausgiebig sporteln

Im Schloss Neugebäude in Simmering könnt ihr im Mai jeden Donnerstag gratis an Sportgymnastik Einheiten teilnehmen. Im Programm sind unter anderem Cardio & Tone, Body Toning, Power-Wirbelsäule und Wirbelsäulengymnastik.

Sport im Schloss Neugebäude

Wo Schloss Neugebäude, Otmar-Brix-Gasse 1 (verlängerte Meidlgasse), 1110 Wien

Wann 17:30 – 19:45 Uhr

Wieviel Kostenlos

Wohltätig essen

Im Statt-Beisl im WUK gibt es köstliche und handgemachte Osttiroler Schlipfkrapfen, die ihr am besten noch bis zum 21. Mai probieren solltet. Denn in diesem Zeitraum werden die 10 Euro für eine Portion zur Gänze an die Gruft der Caritas Wien gespendet.

Schlipfkrapfenessen für die Gruft

Wo Statt-Beisl im WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro pro Portion

Ordentlich feiern

Zum Gedenken an den 2017 verstorbenen Kulturjournalisten Philipp L’Heritier findet heute, an Philipps Geburtstag, ein Abend im rhiz statt, der ihm gewidmet ist. Euch erwarten Live Musik, DJs und Lesungen. Auch viele seiner WegbegleiterInnen und FM4 KollegInnen werden mit euch feiern.

Das Beste – ein Abend für Philipp L’Heritier

Wo rhiz Vienna, U-Bahnbogen 37-38 / Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann 20:00 – 04:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt

