Heute in Wien: 10.4.2018

Tagestipps für Wien

Der Dienstag wird bunt! Vom karitativen Käsknöpfle-Essen über ein Theatertraining bis zur Diskussion über die Zukunft der Menschheit ist alles dabei. Und wem das noch nicht interessant genug ist, der gönnt sich anschließend noch ein japanisch-peruanisches Abendessen im 4. Bezirk.

Käsknöpfle essen für den guten Zweck

In der Völlerei am Yppenplatz wird von Dienstag bis Samstag auf Vorarlbergerisch aufgekocht und das auch noch für einen guten Zweck. Wer also in dieser Zeit zum Käsknöpfle Essen vorbei schaut, spendet 6 Euro pro Portion an die Gruft. So eine eindeutige Win-win Situation sollte man sich nicht entgehen lassen.

Käsknöpfle essen für die Gruft

Wo Völlerei, Yppenplatz 69, 1160 Wien

Wann 10. – 14. April, 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro pro Portion

Ein Blick in die Zukunft

Beim Future Lab im MAK dreht sich diesmal alles um die Frage „How will we exist?“. Im Rahmen der Ausstellung „ÄSTHETIK DER VERÄNDERUNG. 150 Jahre Universität für angewandte Kunst Wien“ wird nicht nur ein Blick auf die vergangenen 150 Jahre geworfen, sondern auch in die Zukunft. Die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich Molekularbiologie bieten bereits heute Möglichkeiten zur Bearbeitung von DNA-Strängen. Welche Auswirkungen könnte das auf unsere Zukunft haben? Dazu diskutieren unter anderem die Biochemikerin Renée Schroeder und der Philosoph Peter Kampits.

MAK Future Lab

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 19:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

Theaterluft schnuppern

Wer wollte nicht auch schon mal insgeheim auf einer Theaterbühne stehen und das Theater Spielen ausprobieren? Im Burgtheater gibt es für alle Neugierigen ein regelmäßiges offenes Theatertraining. Jedes Mal widmen sich die TrainerInnen einem anderen Thema, zum Beispiel Improvisation, Sprache odere Bewegung. Und das Beste: das Training ist kostenlos.

ACTion – offenes Theatertraining

Wo Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann 17:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Gratis

Fusion Küche aus Japan und Peru

Wem die klassische japanische Küche schon zu langweilig wird, der hat jetzt etwas ganz Neues zu entdecken. Die Nikkei Küche ist eine Mischung aus japanischen Gerichten mit peruanischem Einschlag. Sie wurde von japanischen Einwanderern in Peru etabliert und hat nun den Sprung nach Wien geschafft. Im DiningRuhm im 4. Bezirk kann man sich durch Sashimi und Ceviche kosten und die Nikkei Küche kennen und lieben lernen.

Wo DiningRuhm, Lambrechtgasse 9, 1040 Wien

Wann 11:00 – 14:00 Uhr und 17:00 – 23:00 Uhr



