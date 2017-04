Heute in Wien: 10.4.2017

10 Tagestipp Cafe Ansari (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ja, es ist Montag! Das ist aber kein Grund den Kopf hängen zu lassen, denn unser heutiges Programm motiviert für die neue Woche: Vom schmackhaften Powerfrühstück bis zur Yogasession unter freiem Himmel.

Flohmarkt für den Bücherwurm

Bevor uns in der neuen Woche noch der Lesestoff ausgeht, geht es auf den Bücherflohmarkt in die Leopoldstadt. Ein anstrengender Wochenstart lässt sich doch am besten mit der Flucht in einen spannenden Roman vermeiden, oder?

Bücherflohmarkt Vorgartenstraße

Wo Vorgartenstraße 145-157, 1020 Wien

Wann 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr

Internationales Frühstück

Von der gebratenen Blunzen bis zum gefüllten Ei – ein regelrechtes Paradies für Freunde des herzhaften Frühstücks und eine nette Gelegenheit dieses auch draußen zu genießen. All das, hat das Ansari zu bieten.

Cafè Ansari

Wo Praterstraße 15, 1020 Wien

Wann 8:00 – 23:30 Uhr

Namaste!

Yogis und Yoginis versammeln sich im Stadtpark, um unter den Blicken von „Schani Strauss“ entspannt in den Abend zu starten. Telefon abschalten, Seele baumeln lassen und dem Tag mit dem Sonnengruß „Baba“ sagen.

Yoga im Stadtpark

Wo Johann-Strauss-Denkmal im Stadtpark, Parkring, 1010 Wien

Wann 18:00 – 19:30 Uhr

Wieviel Freiwilliger Betrag!

Irish Pub und Partyhits

Wer sagt, dass man den Montag nicht bei ausgelassener Partymusik ausklingen lassen kann? Mit Hits von den 50er- bis zu den 90er-Jahren versorgen „Good bad’n ugly“ die Gäste im Dublin Irish Pub in Mariahilf.

Good bad ’n ugly Live

Wo Dublin Irish Pub Vienna, Gumpendorferstraße 93, 1060 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

