Heute in Wien: 10.3.2018

Tagestipps für Wien

Der Frühling steht schon in den Startlöchern und wir werden wieder unternehmenslustiger. Für all diejenigen, die den heutigen Tag mit einem abwechslungsreichen Programm füllen wollen, haben wir genau das Richtige.

We love bread

Was steht immer am Tisch, wenn sich die Wienerin oder der Wiener am Samstag ein spätes, ausgiebiges Frühstück gönnt? Brot. Warum sollte man diesen konkreten Samstag dann nicht gleich mit einem Besuch beim Kursalon Wien starten, wo man nicht nur hervorragendes Brot kosten darf, sondern auch über das Handwerk des Bäckers lernt?

Brotfestival Kruste & Krume

Wo Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Wann 9:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro, Kinder gratis

Zum Ausgleich etwas Warmes

Nachdem die Lust auf eine warme Speise immer größer wird, holen wir uns eine Suppe von dem Take-Away Suppenladen Fresh Soup and Salad. „Ich brauche kein Brot dazu, danke.“ Auf der wöchentlich wechselnden Speisekarte stehen neben Suppen auch Curries und Salate.

Fresh Soup and Salad

Wo Fresh Soup & Salad, Wipplingerstraße 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Kreative Alternativen zur Massenproduktion

Beim Designmarkt Edelstoff bieten diesmal 150 DesignerInnen ihre Werke in den Bereichen Mode, Schmuck & Accessoires, Design für Kids, Kosmetik, Kunst, Produktdesign und Delikatessen zum Kauf an. Außerdem gibt es einen 1000-Quadratmeter großen Streetfood Bereich und natürlich die passende Musik für einen entspannten Nachmittag.

Edelstoff, Markt für junges Design

Wo Marx Halle, Karl Farkas Gasse 19, 1030 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 4,- Euro, Kinder gratis

Meilenstein

Das fünfjährige Bestehen vom monamie soll groß gefeiert werden. Um diese Nacht noch legendärer zu gestalten, als die üblichen Samstags-Parties, wird heute bis 22:00 Uhr zu jeder halben Stunde gratis Schnaps serviert. Damit es auch genug Platz zum Tanzen für die zahlreich erwarteten Gäste gibt, haben sogar zwei Floors geöffnet.

5 Jahre monamie

Wo monamie, Theobaldgasse 9/1a, 1060 Wien

Wann 18:00 – 1:00 Uhr

Wieviel Eintritt gratis

