Heute in Wien: 10.12.2016

It’s Christmas time! Edelstoff Designmarkt, afrikanischer Weihnachtsmarkt oder Vintagemarkt im Loft? Heute bietet sich die ideale Gelegenheit die letzten (oder doch ersten) Weihnachtsgeschenke zu besorgen!

Afrikanischer Adventsmarkt

Wer den heutigen Tag gerne in afrikanischem Ambiente verbringen möchte, ist am afrikanischen Weihnachtsmarkt genau richtig. Denn hier werden wunderschöne handgemachte afrikanische Fertigkeiten, Kunststücke und Textilien angeboten und auch für Speis und Trank ist gesorgt. Der Erlös kommt dabei der Gründung einer Afrikanischen Bücherei in Wien zugute!

Afrikanischer Weihnachtsmarkt

Wo Forum Mozartplatz – Raum für Wirtschaft und Kultur, Mozartgasse 4, 1040 Wien

Wann 9:00 – 19:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

Weihnachtlicher Designmarkt

Noch keine Geschenke für die Liebsten? Dann ab zum Designmarkt Edelstoff – denn hier findet ihr bestimmt was passendes! Individuelle Mode, Schmuck, Accessoires und Kids-Design liebevoll gehandfertigt von über 140 Designern aus Österreich und den Nachbarländern – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Oh Edelstoff! Eine vorweihnachtliche Shoppingsause

Wo MARX HALLE, Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 4,- Euro (Stempel gilt an beiden Tagen)

Wie lange noch bis 11. Dezember 2016

Secondhandmärktchen im Loft

Klamotten, Platten. Deko, Bücher und noch viel mehr gibt’s heute tagsüber im The Loft am Lerchenfeldergürtel. Auch für die Hungrigen ist gesorgt – denn ein veganes Buffet sowie Kekse und Punsch warten auf euch!

Secondhandmärktchen meets Firlefanz VII

Wo The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Demokratie-Talk

Unter dem Motto „Lasst uns über Demokratie reden“ wird heute im 5. Bezirk über demokratische Meinungsbildungsprozesse und ihren Zusammenhang mit moderenen Informationstechnologien diskutiert. Dazu sind die Autorin Lena Doppel, der Jugendforscher Bernhard Heinzlmair sowie der Medienrechtsexperte Matthias Traimer eingeladen.

Du Und Deine Welt

Wo Spektakel, Hamburgerstrasse 14, 1050 Wien

Wann ab 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

