Heute in Wien: 10.11.17

Tagestipps 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute jagt wieder einmal ein Höhepunkt den nächsten. Der perfekte Start in’s Wochenende!

Feinstes argentinisches Steak

Fälschlicherweise verkaufen sich viele Steakhäuser selbst als argentinische Restaurants. Schließlich kommt das beste Steak-Fleisch aus Argenitinien und keiner bereitet ein saftiges Fleischstück besser zu als die Argentinier. Bei La Huella kann man diese Kunst wirklich erleben. Die Küchenchefin Eva kocht nicht nur Steak, sondern führt außerdem ein Cateringunternehmen wo argentinische Küche den Wienern schmackhaft nähergebracht wird.

La Huella

Wo Bürgerspitalgasse 29, 1060 Wien

Wann 18:00 – 22:30 Uhr

So habt ihr Sushi noch nie gegessen

Ein Pflichttermin für alle Feinschmecker! Am Sushi Festival werden Sushis in allen möglichen und unmöglichen Varianten angeboten, von experimental über sweet bis hin zu Sushi Burger ist alles dabei. Mit Zaubershow, Fingermalen, Luftballone und Bastelecke wird sicher auch den Nachwuchs-Schleckermäulern nicht langweilig!

Sushi Festival Vienna

Wo Gösserhalle, Laxenburgerstraße 2b, 1100 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 5,50 Euro (VVK), Kinder bis 12 Jahren gratis

Frauenpower

In Wiens Geschichte gibt es viele herausragende Frauen! Mächtig und weise, stark und fragil, schön und hässlich, reich und unglücklich, geliebt und einsam. Nehmt teil an dieser faszinierenden und unterhaltsamen Tour und hört von privaten und öffentlichen Dramen, schwierigen Entscheidungen, unerhörten Skandalen, sowie privaten Geheimnissen und dem Alltag der großen Protagonistinnen von Wien. Anmeldung und weitere Infos hier:

Secret Vienna Tours: Powerful Women of Vienna

Wo Innere Stadt, 1010 Wien (Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben)

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

Masterminds of Soul present

Zum Abschluss des Wochenendeinstiegs lassen wir die 70er Jahre hochleben und geben uns feinster Soul-, Funk-, Jazz-, Latin- und Disco-Musik hin. Ganz nach dem Motto: „Lose your mind, find your soul!“

Tighten Up

Wo Super Unusual Beings, Storkgasse 7, 1050 Wien

Wann 22:00 – 4:00 Uhr

Wieviel Freie Spende

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Chef’s Sushi in der Unkai Sushi Bar STADTBEKANNT Grätzlblatt bestellen »