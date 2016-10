Heute in Wien: 10.10.2016

Tagestipp 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wohin am Montag? Egal ob Vernissage, österreichisches Kino oder Fotoaustellung – auch heute ist in Wien einiges los!

Österreichisches Kino

Im Café Schmid Hansl werden jeden Montag wahre Filmschmankerl aus Österreich gezeigt. Heute steht die Komödie „Die Ameisenstraße“ und der Kurzfilm „Hernals“ auf dem Programm.

Vorstadt.Kino.Währing

Wo Café Schmid Hansl, Schulgasse 31, 1180 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 6 Euro – Tickets

Beeindruckende Fotos aus aller Welt

Die Highlights der internationalen Pressefotografie kann man auch heute in der WestLicht-Galerie sehen!

World Press Photo 16

Wo WestLicht. Schauplatz für Fotografie, Westbahnstraße 40, 1070 Wien

Wann 11:00-19:00 Uhr

Wieviel 7 Euro (Erwachsene) und 4 Euro (Studierende unter 27 Jahre)

Wie lange noch bis 16. Oktober 2016

Müsli zum Frühstück

Das gibt es auch heute im Corns n’Pops Müsliparadies in Mariahilf. So habt ihr heute garantiert einen guten Start in den Tag !

Corns n’Pops

Wo Corns n’Pops, Gumpendorfer Straße 37, 1060 Wien

Wann 8:00-17:00

Wieviel ab 4 Euro

Vernissage

In der Hollerei kann man nicht nur essen, sondern auch in der gegenüberliegende Galerie gibt es was zu sehen. Heute startet eine neue Ausstellung!

Werner Schreyer PAINTINGS

Wo Hollerei Galerie, Hollergasse 12, 1150 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel Gratis!

Wie lange noch bis 18. November 2016

