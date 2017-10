Heute in Wien: 10.10.17

Tagestipps 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Einen durch und durch kulinarischen Tag haben wir heute. Nur kurz zwischendurch entspannen wir uns bei einer ruhigen Yoga-Einheit.

Riesen-Schnitzel

Dieses Ur-Wiener-Gasthaus besticht alles, was es an Schnitzelwirten in Wien so gibt. Serviert werden hier Wiener Gerichte und Hausmannskost fernab von jeder Touristenfalle. Das Wiener Schnitzel ist groß, frisch und knusprig – eines der besten, das man in Wien finden kann. Eine klare STADTBEKANNT-Empfehlung und noch dazu ein Geheimtipp!

Zum Lercherl von Hernals

Wo Zum Lercherl von Hernals, Hernalser Hauptstraße 70, 1170 Wien

Wann 11:00 – 22:30 Uhr

Neues Lokal

Von Lokalen, die vielversprechende Speisen servieren, kann eine Stadt wie Wien eigentlich nie genug haben. Darum schauen wir heute zur Eröffnung des Wonder Waffles Store. Hier gibt es alle Varianten des Teiggebäcks – von süß bis pikant und auch vegan! Sekt und Champagner gehen heute auf’s Haus.

Eröffnung Wonder Waffles Store

Wo Wonder Waffles, Schleifmühlgasse 11, 1050 Wien

Wann 17:00 – 21:30 Uhr

Den Herbst willkommen heißen

Für viele ist der Herbst die schönste Jahreszeit. Es ist die Zeit, in der nach einem aktiven Sommer langsam wieder Ruhe einkehrt. Es ist auch die Zeit des Loslassens, in der es sich anbietet, den Blick von außen mehr nach innen zu richten. In dieser Yin Yoga geht es genau darum. Die Yin-Asanas werden passiv, also ohne Muskelkraft ca. 3-5 Minuten lang gehalten.

YIN YOGA im Herbst

Wo Yoga Kabinett, Fillgradergasse 5, 1060 Wien

Wann 18:30 – 20:30 Uhr

Wieviel 25,- Euro (Ermäßigung möglich)

Ein Trank, der Craft gibt

Vier Biere, vier Gänge. Das gibt es heute bei der Craft Beer Verkostung im Nordbahnviertel. Um Anmeldung wird unter hallo@dasnord.at gebeten.

Craft Bier Verkostung

Wo DAS NORD, Ernst Melchior Gasse 10, 1020 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 24,90 Euro (inkl. viergängigem Menü)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Hg5