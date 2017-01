Heute in Wien: 10.1.2017

10 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Was gibt es Schöneres, als durch Hollywood und das aromatische Mexiko zu reisen, sich ein bisschen mit Sexspielchen zu beschäftigen und Dracula im Theater zu beobachten?



Grüße aus Hollywood

Oft sind es nicht nur die Filme, sondern auch die Fotografien, die in unseren Köpfen hängen bleiben: Wer etwa kennt nicht das Foto von Marilyn Monroe im hochgewehten Rock, entstanden beim Dreh zu „Das verflixte 7. Jahr“? In der Albertina sind nun 130 sogenannter Film-Stills ausgestellt und zeigen euch Filmikonen einmal ganz anders.

Film Stills – Albertina

Wo Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 12,90 Euro / Studierende bis 26 Jahre 8,50 Euro

Buen Provecho!

In der freundlich-bunten Taquería Los Mexikas genießt man die Aromen Mexikos voll und ganz. Egal ob Enchiladas, Guacamole, Huaraches oder Tacos al Pastor – der Koch bereitet alles in feinster Qualität zu und weiß genau, was er tut!

Taquería Los Mexikas

Wo Lange Gasse 12, 1080 Wien

Wann Mo – Fr 11:00 – 15:00 und 18:00 – 23:00 Uhr, Sa 18:00 – 23:00 Uhr

„Sexspielchen und Beziehungsernst“

… lautet das Thema der heutigen Veranstaltung im Café Korb. Psychologiestudenten und Psychoanalyse-Interessierte werden vielleicht schon einmal über die Vortragsreihe Freud im Korb gestolpert sein. Falls nicht, heute lohnt es sich besonders, vorbeizuschauen. Denn wer weiß schon, wie die eigenen Sexualpraktiken mit unbewussten Objektbeziehungsfantasien zusammenhängen?

Freud im Korb: „Sexspiel und Beziehungsernst“

Wo Brandstätte 9 / Ecke Tuchlauben, 1010 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Dracula

Es kann ganz schön einsam werden als exzentrischer, blutsaugender Graf. Darum beschließt Dracula, sich Freunde zu suchen. Blöd nur, dass der dabei an einen Haufen pseudoliberal-braver Misanthropen gerät. Politisch bissiges Theatervergnügen.

Dracula im Bronski & Grünberg Theater

Wo Porzellangasse 8, 1090 Wien

Wann 19:30 – 22:10 (mit Pause)

Wieviel Kartentelefon: 0681 / 20674540, Resttickets 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 9.1.2017