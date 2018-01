Heute in Wien: 10.1.18

Tagestipps 10 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Filme und Diskussionen, Museum mit Baby und ein neuer Mittwoch in einem neuen Jahr steht uns bevor!

Baby-Eltern-Tag

Die aktuelle Ausstellung im 21er Haus ist ja ohnehin schon ziemlich cool. Dass es jetzt aber auch noch die Möglichkeit gibt einen Eltern-Kind-Tag im Museum zu verbringen ist nochmal das I-Tüpfelchen schlechthin. Nichts wie ins 21er Haus!

Mit Baby im Museum – Spiegelnde Fenster

Wo Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Wann 14:30 – 15:30 Uhr

Wieviel 8,- Euro (Tickets)

Für wen Führungen für Eltern mit Babys (0 bis 1 Jahre)

Morgen!

Der Anfang des Jahres ist immer eine Zeit, in der man an die Zukunft denkt. Deswegen wird ganz offiziell beim Gartensalon der Film Tomorrow gezeigt und später darüber diskutiert! Bringt euch ein, denkt an morgen und gestaltet aktiv mit!

TOMORROW – Gartensalon

Wo Schraubenfabrik, Lilienbrunngasse 18, 1020 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wan noch Der Gartensalon findet jeden zweiten Dienstag im Monat statt!

Marie Curie Kino

Eine Dame, die unser Leben veränderte! Ein Thema, das im BOKU Kino diskutiert wird. Und ein Abend, bei dem man ganz bestimmt ein paar neue Perspektiven aufgezeigt bekommt!

Marie Curie – BOKU Kino

Wo Boku Kino, Feistmantelstraße 4, 1190 Wien

Wann 18:30 – 21:00 Uhr

