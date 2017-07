Heute in Wien: 1.7.17

Tagestipps 1 (c) STADTBEKANNT

Schon ist der Juni vorbei, aber es gibt keine Zeit nachzutrauern. Am Samstag erwartet uns Magisches auf der Donauinsel, Kreatives im Augarten, Köstliches am Donaukanal und obendrein Musikalisches in der Spittelau.

Dem Schnatz hinterher

Zum 20. Mal jährte sich diese Woche der Release des ersten Harry-Potter-Bands. Für sportliche Fans der magischen Welt gibt es beim offenen Training die Gelegenheit bei den Danube Direwolves, einem von zwei Quidditch-Teams in Wien, ein bisschen reinzuschnuppern.

Direwolves Quidditch Training

Wo Wasserspielplatz-Donauinsel, 1220 Wien

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Markt im Augarten

Allerlei für die Kleinsten gibt es heute beim ersten Pop-Up Market der Schatzkiste im Augarten. Aber nicht nur das, denn auch ganz bestimmt lässt es sich auch für Mama, Papa oder Tante und Onkel gut shoppen.

1. Pop-Up Market der Schatzkiste am Augarten

Wo Obere Augartenstraße 2, 1020 Wien

Wann 10:00 – 15:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Fleisch, Baby!

Wer nicht selbst den Grill anwerfen möchte, dennoch dem Gusto auf Fleisch unter freiem Himmel frönen möchte, folgt uns heute am besten an den Donaukanal. Zur Sommerszeit warten dort köstliche Burger und kalte Getränke!

It’s all about the meat baby

Wo Donaukanallände (Höhe Badeschiff), 1010 Wien

Wann 12:00 – 23:00 Uhr

Spittelau-Open-Air

Jede Menge Jazz und Soul lautet erneut die Devise beim traditionellen Wien Energie-Open Air. Mit am Start dieses Mal: The Brand New Heavies, Matt Bianco und The Rats Are Back.

Wien Energie-Open Air

Wo Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 2,-

