Heute in Wien: 1.6.17

Tagestipps für Wien

Wir starten den Juni mit einem ungewöhnlichen Mittagessen und einer Runde Super Mario. Am Abend gibt es dann drei unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Nicht-Italienische Pizza, aber Italiener am Bildschirm

Wir schauen heute wieder einmal zu Bros Pizza, weil es dort einfach toll ist. Hervorragende Street-Food-Sauerteigpizza garniert mit Original Super Mario Super Nintendo-Spielen. Ist da noch mehr zu sagen?

Bros Pizza

Wo Zollergasse 2, 1070 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

5 Museen – 1 Abend – 0 Euro

Das Wiener Dorotheum lädt ein: Fünf Museen an einem Abend gratis besuchen. Von 18:00 bis 21:00 Uhr hat drei Stunden Zeit um den Prunksaal, das Literaturmuseum, das Globenmuseum, das Papyrusmuseum, das Esperantomuseum oder alle fünf zu besichtigen.

5 Museen – 1 Abend – 0 Euro

Wo Österreichische Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1010 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Geschichten erzählen auf Englisch

Das englischsprachige Magazin Vienna Würstelstand lädt ein, vier unterschiedliche Storyteller kennen zu lernen und eine interessante Sicht auf die Kreativ-Szene zu erlangen. Auf der Bühne stehen Künstler aus den verschiedensten Bereichen.

Get to know Storytelling #2

Wo CREAU, U2 Stadion, 1020 Wien

Wann 18:30 – 0:30 Uhr

Wieviel 18,- Euro

One Minute Sculptures

Erwin Wurm ist auch vielen Kunstbanausen inzwischen ein Begriff. Heute wird seine neue Ausstellung im 21er Haus eröffnet. Das Ausgangsmaterial bei seinen „Performativen Skulpturen“ ist Ton

Eröffnung: Erwin Wurm – Performative Skulpturen

Wo 21er Haus, Quartier Belvedere, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

