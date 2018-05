Heute in Wien: 1.5.2018

Abwechslungsreicher kann ein Montag kaum sein. Nach einem Besuch beim Austrian Filmfestival warten ein Lagerfeuer und der Mondscheinlauf auf uns. Und am Abend ist

An diesem Sonntag ist für alle was dabei. Sportliche laufen beim Prater-Blüten-Lauf mit, Schnäppchenjäger gehen zum Tingel Tangel Flohmarkt und das Partyvolk trifft

Heute in Wien: 28.04.2018

Diesen Samstag wollen wir voll auskosten! Wir starten am Vormittag in der Brotfabrik mit einem kostenlosen Ballettworkshop und besuchen dann den ArtWalk in Währing.