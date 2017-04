Heute in Wien: 1.5.2017

1 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Am heutigen Staatsfeiertag ist viel los in unserer geliebten Hauptstadt. Ob im Prater, beim Schallplatten-Flohmarkt, am Fußballplatz oder im Beach Club unter freiem Himmel – heute ist für jeden etwas dabei!

Praterspaß am Morgen

Das Maifest im Prater hat schon Tradition. Bands und Künstler sorgen für ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt. Ob jung oder alt – hier ist für jeden etwas dabei! Man kann den ganzen Tag dort verbringen. Am Abend (21:50 Uhr) gibt es ein Feuerwerk zum krönenden Abschluss.

Maifest im Prater

Wo Wurstelprater Wien, 1020 Wien

Wann 10:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Asiatisch-traditionell

Wer nicht den ganzen Tag im Prater verbringen will, kann sich zu Mittag etwas Besonderes gönnen: Gehobene Vietnamesische Küche. Diese wird im Good Morning Vietnam kredenzt. Hier wird Tradition groß geschrieben! Gekocht wird (auch) nach alten Rezepten aus der vietnamesischen Kaiserzeit.

Good Morning Vietnam

Wo Sechsschimmelgasse 16, 1090 Wien

Wann 11:30 – 15:00 und 17:30 – 23:00 Uhr

Greller Forellenmarkt

Am Nachmittag geht´s zur Grellen Forelle. Dort gibt es heute einen Schallplatten-Flohmarkt. Wer dort seine Vinyls verkaufen will, sollte sich unter flohmarkt@grelleforelle.com anmelden. Kulinarisch begleitet wird das Ganze vom Miznon Vienna mit israelischen Köstlichkeiten.

Schallplatten-Flohmarkt

Wo Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann 15:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Dörby of Love

Obwohl nicht in der höchsten Spielklasse vertreten, ist das „kleine Derby“ zwischen dem Wiener Sportklub und dem Traditionsklub First Vienna FC immer ein besonderer Fußball-Höhepunkt. Die freundschaftliche und angenehme Atmosphäre reißt auch weniger Fußball-affine Gäste mit!

Wiener Sportklub – First Vienna FC

Wo Wiener Sportclub-Platz, Alsplatz 19, 1170 Wien

Wann 16:30 – 18:15 Uhr

Wieviel ab 11,- Euro im Vorverkauf (Ermäßigung möglich)

Love & Peace

Unter diesem Motto lassen wir den Staatsfeiertag ausklingen. Das DJ-Kollektiv zErO gRaViTy vienna veranstaltet eine Open-Air-Party im Vienna City Beach Club mit umfangreichem Musik-Programm rund um die Stile Progressive und Psytrance.

1. mai free open air 2017

Wo Vienna City Beach Club, Am Kaisermühlendamm an der Neuen Donau, 1220 Wien

Wann 10:00 – 24:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

