Heute in Wien: 1.2.18

Was haben die 70er, Western und Techno gemeinsam? Sie sind alle Teil unseres bunten Donnerstags.

Vietnamesische Köstlichkeiten

Das TATA bietet vorzügliche schön angerichtete vietnamesische Speisen. Ob nun fleischhaltig oder vegan, hier ist für jeden etwas dabei. Wer es gerne würziger mag kann sich aus einem Regal, verschiedene Scharfmacher an den Tisch holen.

TATA

Wo Seidengasse 23, 1070 Wien

Wann 11:30 – 22:45 Uhr

Knallige Farben gepickt mit zeitgeschichtlichen Facts

In der Ausstellung “ The Orange Age “ wird den Besuchern ein Einblick in das Mediendesign der 70er Jahre geboten. Rund, bunt und sympathisch, ist das durchdachte Design dieser Epoche. Es werden rund 60 Exponate präsentiert, welche als Zeitzeugen von Flower Power, manifestierter Freiheit von Farben und Formen als auch von Weltanschauungen und Zukunftsvisionen rund um das Space Age berichten.

Mediendesign der 70er

Wo quartier21/MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 2,- Euro/ermäßigt 1,- Euro/ freier Eintritt für designaustria-Mitglieder und CIS members

Erfrischend unkonventionell – Wild Wild West

Die Ausnahmefotografin Ellen von Umwerth inszeniert eine Serie in der sie in loser assoziativer Folge eine Mädchen- Gang auf der Jagd nach dem Glück im Wilden Westen folgt. Die Bildwelten der Fotografin leben von der Mischung aus Witz, Frechheit, Frivolität und Verspieltheit. Für diese Serie konnten sie Stars wie Marylin Manson, Micah Fitzgerald, Caroline Vreeland und Millie Brown zum Mitspielen mobilisieren.

Auf der Jagd nach dem Glück

Wo Leica Store/ Leica Galerie, Walfischgasse 1, 1010 Wien

Wann 18:30 – 21:30 Uhr

Malen nach Zahlen

Heute wird ausgiebig getanzt. Im Sass erwarten uns erstklassige House und Techno Sounds.

Party

Wo SASS, Karlsplatz 1, 1010 Wien

Wann 22:55 – 6:00 Uhr

Wieviel 2,- Euro Studenten, 5,- Euro bei Event Zusage, 10,- Euro Abendkassa

