Heute in Wien: 1.11.2016

Tagestipp 1 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute ist Allerheiligen. STADTBEKANNT verrät euch was heute am Feiertag in Wien los ist!

Foto-Vernissage

Atemberaubende Fotos aus der Gegenwart werden heute bei der Eröffnung des „off-festival vienna 2016“ im Haus der Fotografie gezeigt.

NOW! Fotografie der Gegenwart

Wo Haus der Fotografie, Rechte Wienzeile 85, 1050 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wie lange noch bis 23. November 2016

After Halloween Brunch!

Am Feiertag darf man sich schon mal was gönnen! Im Bits & Bites in Mariahilf kann man auch heute köstlich Brunchen.

Bits & Bites

Wo Webgasse 27, 1060 Wien

Wann 10:00 – 15:00 Uhr

Allerseelen-Party

In der Nacht von Allerheiligen zu Allerseelen kann man im AU im 16. Bezirk abfeiern!

Allahseelen

Wo AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Ernste Lesung

Greta Lauer, Frieda Paris und Benedikt Steiner lesen heute im Spektakel aus ihren Werken.

Sehr ernster Erster

Wo Spektakel, Hamburgerstrasse 14, 1050 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Heute in Wien: 31.10.2016