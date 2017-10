Heute in Wien: 1.11.17

Tagestipps 1 (c) STADTBEKANNT

Gruselig, schaurig feiern wir heute die Toten, stoßen auf vergangene Tage an und blicken hoffnungsvoll beim Geburtstagsfest in die Zukunft!

Weinfrühstück

Es handelt sich um einen Feiertag. Deswegen sollte man ihn auch feiern, oder was sagt ihr? Wir beginnen mal mit einem Weinfrühstück und sehen, wo uns der Schwipps am Rest des Tages noch hinführt!

Brunch WEIN & CO

Wo WEIN & CO Mariahilfer Straße 36

Wann 11:00 – 15:00 Uhr

Wieviel 25,- Euro/Person

Tag der Toten

Allerheiligen wird zwar bei uns auch gefeiert, aber ein bisschen spektakulärer geht es traditionellerweise beim Dia de los Muertos in Lateinamerika zu. Zum Glück gibt es auch in Wien ein paar, die die Rituale und das Fest aufleben lassen!

Dia de los Muertos

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 15:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!



Billig weitertrinken

Den ersten Geburtstag darf man schon auch mal größer feiern. Das Online Magazin Kultort lädt zur 1-Jahr-Feier ins B72 und das bietet sich für den heutigen Tagesplan sehr gut an. Eintritt ist nur 3,- Euro und weiterziehen kann man am Gürtel schließlich auch ganz gut!

Kultort Geburtstagsfest

Wo B72, Hernalser Gürtelbogen 72-73, 1080 Wien

Wann 20:00 – 4:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro inkl. Free Welcomeshot!

