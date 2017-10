Heute in Wien: 1.10.17

Tagestipps 1 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der letzte Tag der Woche beginnt bei uns traditionell mit einem ausgezeichneten Brunch! Aber auch das restliche Programm ist nicht von schlechten Eltern …

Obligatorischer Sonntagsbrunch

Eigentlich ist sie viel zu unauffällig, die Tür zum Feldberg in der Westbahnstraße. Man läuft ganz leicht daran vorbei, dabei ist es das Lokal auf jeden Fall Wert hineinzuschnuppern. Hier lockt am Wochenende der Brunch von 10:00 bis 15:00 Uhr mit vegetarischen Bio-Gerichten, die so frisch und regional schmecken, wie der Name schon andeutet. Eine klare Empfehlung!

Feldberg

Wo Westbahnstraße 21, 1070 Wien

Wann 10:00 – 15:00 Uhr

Zu viel Zeug daheim?

Jeder hat zu Hause Gegenstände herum stehen, die nicht mehr braucht werden. Bei der wiederverkaufen.at-Pop-Up-Abgabestelle können heute gebrauchte Gegenstände vorbei gebracht werden. Das Team von wiederverkaufen.at kümmert sich um den Verkauf. Alle Details findet ihr hier:

wiederverkaufen.at

Wo Ungargasse 23, 1030 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Die Macht der Poesie

In jeder Beziehung gibt es unausgesprochene Dinge. Wörter, die nicht über unsere Lippen kommen, wenn wir diese Gefühle in einer direkten, unkomplizierte Art und Weise ausdrücken wollen. Aber die Poesie, mit ihren Worten und ihren Metaphern kann uns helfen, sie in einer weicheren, schöneren Weise zu sagen. Am Welttag des Kaffees erzählen wir uns endlich das, was wir schon immer mal sagen wollten! Mehr Infos Hier:

Welttag des Kaffees: Meet with a poem

Wo CAFE KORB, Brandstätte 9, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Shoppen und Trinken

Der Cafe Europa Kleiderflohmarkt findet heute zum zweitem Mal statt. Zu kaufen gibt es wieder top Labels (getragen sowohl als auch neu), Vintage Teile und vieles mehr. Nach dem Shoppen kann der Tag im netten Cafe gemütlich mit einem Getränk abgeschlossen werden.

Flohmarkt im Cafe Europa

Wo Cafe Europa, Zollergasse 8, 1070 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

