Heute in Wien: 1.1.2017

Tagestipps für Wien

Das Jahr 2016 ist Geschichte – Auf geht’s 2017! Weil aber Schnellstarten nichts bringt, haben wir diesmal gemütliche Tipps für einen gepflegt-kultivierten Jahresstart für euch.

Ausschlafen

Das erste unverzichtbare Event des neuen Jahres für alle, die Silvester in vollen Zügen genossen und so richtig abgefeiert haben.

Wo idealerweise eigenes Bett, wahlweise Sofa eines guten Freundes

Wann open end

Wieviel gratis, aber nicht umsonst

(Kater)frühstück im Café Stadtkind

Am Tag nach der legendären Silvesterparty ist das Aufstehen nicht leicht. Gut, dass es an manchen Orten ganztags Frühstück gibt. So etwa im lässigen innerstädtischen Design-Café Stadtkind.

Café Stadtkind

Wo Universitätsstraße 11, 1010 Wien

Wann sonntags 9:00 -23:00 Uhr

Wieviel je nach Appetit und Hunger!

Albertina

Egal ob der Neujahrsvorsatz gefasst wurde, im neuen Jahr ein bisserl kulturaffiner zu leben, oder nicht: Ein Besuch in der Albertina lohnt sich immer. Bis 8.1.2017 gastiert hier die Ausstellung der französischen Pointillisten, und auch Werke von Monet und Picasso sind zu bestaunen.

Albertina

Wo Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 12,90 Euro / 8,50 Euro ermäßigt

Angriff der Lederhosenzombies

Noch restfett von Silvester? Das kann bei diesem schaurig-ulkigen Zombie-Splatter-Spaß made in Austria entweder helfen oder auch zu noch mehr Übelkeit führen. Tipp: Im Votivkino schauen, da lassen sich kulturelle Höhenflüge immer besser verarbeiten als in einem Megaplex.

Angriff der Lederhosenzombies im Votivkino

Wo Währinger Straße 12, 1090 Wien

Wann 21:20 Uhr

Wieviel abhängig vom Sitzplatz, 1,- Euro Studentenermäßigung

