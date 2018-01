Heute in Wien: 1.1.18

Tagestipps 1 (c) STADTBEKANNT

Dass der erste Tag der neuen Woche auch der erste Tag des neuen Jahres ist, kommt nur alle 6 Jahre vor. Schon allein diese Tatsache verspricht einen super Tag!

Musik zum Frühstück

Viele kennen das Daniel Moser Café im 1. Bezirk. In Döbling gibt es mit dem Cottage eine Außenstelle des Wiener Kaffeehauses. Innen ist es schick und modern, das Frühstücksangebot ist umfangreich und günstig. Heute wird ab 10:00 Uhr das Neujahrskonzert live übertragen.

Neujahrsbrunch im Cottage

Wo Silbergasse 19, 1190 Wien

Wann ab 10:00 Uhr

Herr Karl

In Wien begegnet man dem „Herrn Karl“ in vielen Personen, an unzähligen Orten. Helmut Qualtingers zum Klassiker avancierter Charakter ist allgegenwärtig. In dem preisgekrönten Abend – er wurde bei der „bestOFFstyria 2.10“ mit dem Publikumspreis ausgezeichnet – schlüpft Nikolaus Habjan mithilfe seiner Puppen in die verschiedensten Rollen, die alle zusammen „Der Herr Karl“ sind.

Gastspiel: Der Herr Karl

Wo Burgring, Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann 18:00 – 19:30 Uhr

Wieviel ab 5,- Euro

Kebap-Aufstrich zum Film

Mit guter Laune und kulinarischen Abenteuern ins neue Jahr – lautet die heutige Devise, wenn das HOTEL ROCK’N’ROLL um 19 Uhr im METRO Kinokulturhaus seine Pforten zu einem „all inclusive experience package“ öffnet. Euer persönlicher Rezeptionist und Vertrauensmann MAXIMUM MUSIC alias Michael Ostrowski führt nicht nur durch den Film, sondern weiht auch im METRO Kinokulturhaus alle wagemutigen ZuschauerInnen ins Geheimnis des berüchtigten Kebap-Aufstrichs ein. Verköstigung nach dem Film!

Hangover-Special im Metro Kinokulturhaus

Wo Metro Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 8,50 Euro (Ermäßigung möglich)

Chaplin im Stadtkino

CITY LIGHTS wird als eines der größten Meisterwerke Chaplins gefeiert. Erzählt wird die Geschichte des kleinen Tramps und eines blinden Blumenmädchens. Um ihr die notwendige Operation für die Heilung zu ermöglichen, lässt er sich auf diverse Abenteuer ein, um zu Geld zu kommen. Zu sehen im Stadtkino Wien.

City Lights im Stadtkino

Wo Stadtkino Wien, Akademiestrasse 13, 1010 Wien

Wann 16:15 Uhr

Wieviel 9,- Euro

