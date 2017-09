Heunisch und Erben Lokal (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Weinlokal im 3. Bezirk

Wein are family! Der alte Herr Heunisch bittet zum Familientreffen am Eichentisch und kredenzt uns ein Achterl mit feinen Speisen!

Großfamilie im Grätzel

Den Herrn Laurenzio Ströck und den Herrn Joseph, die Zuckergoscherln und Bussibärlis, die Natas und den Monsieur Lingenhel, in der Landstraßer Hauptstraße trifft man auf so einige gastronomische Kollegen. Dass mit Heunisch und seine Erben nun auch eine vinophile Großfamilie in der Einkaufsstraße im Dritten eingezogen ist, erfreut unsere Gemüter.

Willkommen bei den Heunischs

Herr Heunisch ist als historische Rebsorte quasi der Ur-Großvater von Chardonnay und Riesling. Gemeinsam mit über hundert seiner Nachfahren heißt der ältere Jahrgang die Gäste willkommen, die in der Weinbar mit warmer Küche einkehren wollen. Geführt wird das Lokal von dem Gastro-erfahrenen Betreiberduo Robert Brandhofer und Markus Gould. In der Küche werkt Peter Zinter, der schon im Motto am Fluss und bei The Brickmakers gekocht hat.

No dresscode

Und einmal wieder fällt uns bei einem Restaurantbericht das Wort unaufgeregt ein, denn das Heunisch gehört ebenso wie viele neue Lokale in Wien auch in jene Kategorie, die zwar vom Angebot nach Dresscode schreit, ihn jedoch nicht einfordert. Das Interieur ist simpel und selbst gemacht, sieht aber trotzdem ganz schick aus. An der Decke hängt ein Weinkistenhimmel, an den Wänden türmen sich die Weinflaschen, über den Tischen baumeln Betonleuchten und auf den Tischen wird man keine Tischdecken finden.

Mahlzeit!

Genauso undogmatisch wie das Architektonische gestaltet sich auch die Speisekarte. Wie für diesen Lokaltypus üblich ist sie klein, regelmäßig wechselnd und auch gerne saisonal und regional. Es gibt etwa Zander, Kalbsbutterschnitzel oder Shiitake aus dem Ofen. Ein bisschen etwas Süßes und fertig ist die G’schicht. Na dann Mahlzeit, Herr Heunisch.

Prost!

Die Getränke- und natürlich vor allem die Weinauswahl ist hier schon umfangreicher. Mit über hundert offenen Weinen vom Schampus zum Likörwein, könnte die Frage nach dem richtigen wohl etwas länger ausdiskutiert werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sogar eine eigene Flasche gegen den sonst bei Hochzeiten üblichen Stöpselpreis konsumieren. Na dann Prost, Herr Heunisch!

STADTBEKANNT meint

Das Heunisch und Erben ist mit seinem Standort in der Landstraßer Hauptstraße in bester Gesellschaft. Als unkomplizierte Weinbar mit warmer Küche, gliedert es sich ganz gut in die Genussmeile ein. Ein puristisches Interieur, eine kleine feine Karte, aber vor allem an die hundert offene Weine zeichnen das neue Lokal im Dritten aus. Es ist, was es ist!

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl

Heunisch und Erben Landstraßer Hauptstraße 17

1030 Wien

Landstraßer Hauptstraße 171030 Wien Di – Sa 11:30 – 1:00 Uhr

